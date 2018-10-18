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Кто из президентов и премьер-министров приедет на Мюнхенскую конференцию в Минск

19.10.2018 12:30 — Разное | Партизан  
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В Мюнхенской конференции по безопасности, которая пройдет в Минске 31 октября — 1 ноября, примет участие Александр Лукашенко, генеральный секретарь ОБСЕ Томас Гремингер и Комиссар ЕС по вопросам добрососедства и расширения переговоров Йоханнес Хан. Об этом сообщает официальный сайт конференции.

На конференции ожидают более 70 высокопоставленных гостей. В Минск планируют приехать президент Армении Армен Саркисян, премьер-министр Болгарии Бойко Борисов и премьер-министр Молдовы Павел Филип. Кроме того, в обсуждениях примут участие министры иностранных дел Македонии, Монголии, Польши и Словакии, пишет tut.by

 

«Заседание основной группы Мюнхенской конференции по безопасности является нейтральной платформой для обмена мнениями по политическим вопросам. Мероприятие объединяет видных, высокопоставленных участников со всех сторон в важный момент, чтобы способствовать конструктивному диалогу и внести возможный вклад в возрождение тупиковых переговорных процессов», — говорится в официальном пресс-релизе.


 


Основными темами обсуждений станут текущие перспективы Минского процесса по прекращению конфликта на востоке Украины, будущее отношений между Востоком и Западом и истечение срока действия соглашений о контроле над обычными и ядерными вооружениями в евроатлантическом регионе. Кроме того, будут обсуждаться региональные конфликты и устойчивость экономики Восточной Европы.

 

 

 
Теги: Минск
 
 
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В Мюнхенской конференции по безопасности, которая пройдет в Минске 31 октября — 1 ноября, примет участие Александр Лукашенко, генеральный секретарь ОБСЕ Томас...
 
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