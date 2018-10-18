Кто из президентов и премьер-министров приедет на Мюнхенскую конференцию в Минск

На конференции ожидают более 70 высокопоставленных гостей. В Минск планируют приехать президент Армении Армен Саркисян, премьер-министр Болгарии Бойко Борисов и премьер-министр Молдовы Павел Филип. Кроме того, в обсуждениях примут участие министры иностранных дел Македонии, Монголии, Польши и Словакии, пишет tut.by

«Заседание основной группы Мюнхенской конференции по безопасности является нейтральной платформой для обмена мнениями по политическим вопросам. Мероприятие объединяет видных, высокопоставленных участников со всех сторон в важный момент, чтобы способствовать конструктивному диалогу и внести возможный вклад в возрождение тупиковых переговорных процессов», — говорится в официальном пресс-релизе.









Основными темами обсуждений станут текущие перспективы Минского процесса по прекращению конфликта на востоке Украины, будущее отношений между Востоком и Западом и истечение срока действия соглашений о контроле над обычными и ядерными вооружениями в евроатлантическом регионе. Кроме того, будут обсуждаться региональные конфликты и устойчивость экономики Восточной Европы.