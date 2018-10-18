Кто из белорусских бизнесменов делает из Шкловщины «район-сказку»?

Кто они?





пишет zautra.by Точно неизвестно, сколько средств инвестировало государство, чтобы из отдельно взятого района сделать «сказку», которую на прошлой неделе Александр Лукашенко продемонстрировал российскому президенту Владимиру Путину,zautra.by





Свою лепту в позитивную экономическую картинку на Шкловщине вносит группа весьма влиятельных предпринимателей, выстраивающих свои бизнесы с активным участием государства.





Первым из них стал акционер «Амкодора» Александр Шакутин. В 2005 году он взял на баланс одно из сельскохозяйственных предприятий района «Любиничское» (новое название «Амкодор-Шклов») и благодаря финансовой поддержке превратил его в одного из лидеров агросектора Могилевской области.





В 2016 году Александр Шакутин масштабировал сельскохозяйственный бизнес. С одобрения верхов на базе «Амкодор-Шклова» и двух других хозяйств района («Новогородищенское» и «Большие Славени») бизнесмен создал холдинг «Купаловское». Александр Лукашенко не исключил, что «Купаловское» в перспективе может быть объединено с предприятием «Александрийское».





С 2005 года бизнесмен стал владельцем контрольного пакета «Амкодора», включил в него в рамках приватизации несколько госзаводов, создал еще два холдинга в машиностроении, допущен к переработке нефти и китайским кредитам и на эти ресурсы строит новые заводы и гигантский «Шантэр Хилл» на проспекте Победителей в Минске.





В 2009 году государство неожиданно приоткрыло двери для внешних инвесторов в один из самых закрытых секторов национальной экономики – молокопереработку. Право закупать дешевое белорусское сырое молоко и делать из него высокомаржинальные молочные продукты получили Андрей Бесхмельницкий и Андрей Блох из российской компании «Юнимилк».





Они – бывшие партнеры российского олигарха Романа Абрамовича, который некоторое время вел бизнес на территории Беларуси. Владельцы «Юнимилка» создали в Беларуси два совместных предприятия. Одно из них — «Юнимилк-Пружаны» на базе крупного переработчика Пружанского молочного комбината, второе – «Юнимилк-Шклов» на среднем по мощностям Шкловском маслоделательном заводе. В 2010 году российские бизнесмены продали весь бизнес французскому конгломерату Danone.





Таким образом, Danone Belarus является самым крупным и одним из немногих иностранных переработчиков белорусского молока. По итогам 2017 года по выручке местное подразделение французской корпорации заняло четвертое место после «Савушкина продукта», Слуцкого сыроделательного комбината и могилевской « бушкиной крынки».





Павел Топузидис и Виктор Петрович, до недавних пор владевшие единственной частной табачной фабрикой и застроившие торговыми центрами «Корона» практически все крупные города в Беларуси, открыли еще один центр в Шклове. Он начал работу в мае 2018 года.









Отметим, что в областном центре – Могилеве – «Короны» нет, а также то, что в шкловском торговом центре действует единственный вне Минска детский развлекательный центр Discavery.





В июле этого года владельцы «Табак-инвест» открыли мини-«Корону» в еще одном близком главе белорусского государства населенном пункте – в Копыси.





В последнее время на Шкловщину двинулся один из самых динамично развивающихся бизнесменов Беларуси – владелец нефтетрейдера «ЭнергоОил», МТБанка и мясокомбината и свиноферм «Велес-Мит» Алексей Олексин. Одна из его компаний – «Белнефтегаз» начала эксплуатацию фотоэлектрической станции «Шклов» и инвестировала в спортивные площадки в деревне Александрия.





Алексей Олексин – является одним из совладельцев национального логистического оператора «Бремино групп», строящего суперкомплекс под Оршей. Его компания «ЭнергоОил» с 1 августа 2018 года стала эксклюзивным представителем табачных изделий Гродненской табачной фабрики «Неман» на территории Беларуси (немного раньше – еще и дистрибутором Philip Morris), а также получила разрешение на создание товаропроводящей сети табачных изделий и строительство новой табачной фабрики.