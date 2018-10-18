Уголовное дело возбуждено в отношении матери найденного в Бобруйске ребенка

19 октября, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. Бобруйским межрайонным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело в отношении 32-летней женщины в связи с покушением на убийство своего новорожденного ребенка. Об этом БЕЛТА сообщили в УСК по Могилевской области.

По данным следствия, вечером 17 октября у женщины, которая находилась по месту жительства в состоянии опьянения, начались схватки. Она родила мальчика. Ее 41-летний сожитель во время родов ушел к товарищам, которым рассказал, что женщина рожает. Девушка из компании позвонила в скорую и вызвала врачей для оказания помощи роженице.

Приехавшие медики услышали на улице крик из кустов, нашли новорожденного, которого незамедлительно госпитализировали. Для выяснения всех обстоятельств следователями назначены судебно-медицинские, а также биологические и генетические экспертизы, производство которых поручено специалистам управления ГКСЭ по Могилевской области.

Женщина неоднократно судима и является обязанным лицом. По решению суда она была лишена родительских прав.

Расследование уголовного дела продолжается.-0-