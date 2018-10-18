|
Домрачева: Уверена, что в этом сезоне мне еще удастся почувствовать вкус соревновательного духа
Четырехкратная олимпийская чемпионка Дарья Домрачева в эфире программы
— Чтобы совсем не лишать себя эмоций от спортивных соревнований, мы с супругом согласились на участие в большом биатлонном турнире, который пройдет в декабре в немецком Гельзенкирхене — это Рождественская гонка. Там примут участие многие звезды мирового биатлона, действующие спортсмены. В их числе будем и мы с Уле-Эйнаром Бьорндаленом, завершившие уже карьеру. Уверена, что вкус соревновательного духа и борьбы мне удастся еще почувствовать в этом сезоне.
Через несколько недель мы отправляемся с супругом в Норвегию, чтобы прийти в себя, встать на лыжи и немного подготовиться к этому событию, — рассказала Дарья Домрачева.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Четырехкратная олимпийская чемпионка Дарья Домрачева рассказала, что в этом сезоне еще планирует выступить в биатлонной гонке.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)