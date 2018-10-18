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Домрачева: Уверена, что в этом сезоне мне еще удастся почувствовать вкус соревновательного духа

19.10.2018 14:08 — Разное | Tut.by  
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Четырехкратная олимпийская чемпионка Дарья Домрачева в эфире программы «День в большом городе» на телеканале «Беларусь 1» рассказала, что в этом сезоне еще планирует выступить в биатлонной гонке.


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

— Чтобы совсем не лишать себя эмоций от спортивных соревнований, мы с супругом согласились на участие в большом биатлонном турнире, который пройдет в декабре в немецком Гельзенкирхене — это Рождественская гонка. Там примут участие многие звезды мирового биатлона, действующие спортсмены. В их числе будем и мы с Уле-Эйнаром Бьорндаленом, завершившие уже карьеру. Уверена, что вкус соревновательного духа и борьбы мне удастся еще почувствовать в этом сезоне.

Через несколько недель мы отправляемся с супругом в Норвегию, чтобы прийти в себя, встать на лыжи и немного подготовиться к этому событию, — рассказала Дарья Домрачева.

 
 
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Четырехкратная олимпийская чемпионка Дарья Домрачева рассказала, что в этом сезоне еще планирует выступить в биатлонной гонке.
 
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