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Вид изнутри: как выглядят животные на рентгене

19.10.2018 14:08 — Разное | Tut.by  
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Орегонский зоопарк регулярно проверяет здоровье своих питомцев, в том числе при помощи рентгенографии. Сотрудники зоопарка собрали лучшие снимки в твиттере — получился очень необычный фотоальбом. Снимки «изнутри» хамелеона, тигра, черепахи и их соседей получили вирусную популярность в Сети.

Хамелеон


Фото: Oregon Zoo ‏/ twitter.com

Родригесская летучая лисица


Фото: Oregon Zoo ‏/ twitter.com

Королевский питон


Фото: Oregon Zoo ‏/ twitter.com

Хвост бобра


Фото: Oregon Zoo ‏/ twitter.com

Большой тукан


Фото: Oregon Zoo ‏/ twitter.com

Черепаха


Фото: Oregon Zoo ‏/ twitter.com

Поясохвостый векоподвижный геккон


Фото: Oregon Zoo ‏/ twitter.com

Карликовый мангуст


Фото: Oregon Zoo ‏/ twitter.com

Североамериканская совка


Фото: Oregon Zoo ‏/ twitter.com

Лапа тигра


Фото: Oregon Zoo ‏/ twitter.com

Фламинго


Фото: Oregon Zoo ‏/ twitter.com

Угревидная зубатка


Фото: Oregon Zoo ‏/ twitter.com

Еж


Фото: Oregon Zoo ‏/ twitter.com

Трехпоясный броненосец


Фото: Oregon Zoo ‏/ twitter.com
 
 
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Орегонский зоопарк регулярно проверяет здоровье своих питомцев, в том числе при помощи рентгенографии.
 
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