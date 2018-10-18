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Вид изнутри: как выглядят животные на рентгене
Орегонский зоопарк регулярно проверяет здоровье своих питомцев, в том числе при помощи рентгенографии. Сотрудники зоопарка
Хамелеон
Родригесская летучая лисица
Королевский питон
Хвост бобра
Большой тукан
Черепаха
Поясохвостый векоподвижный геккон
Карликовый мангуст
Североамериканская совка
Лапа тигра
Фламинго
Угревидная зубатка
Еж
Трехпоясный броненосец
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Орегонский зоопарк регулярно проверяет здоровье своих питомцев, в том числе при помощи рентгенографии.
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