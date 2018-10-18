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В Гродно бомж украл обручальное кольцо у спящего на лавке мужчины

19.10.2018 13:52 — Разное | Аргументы и факты  
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В Гродно бомж украл обручальное кольцо у спящего на лавке мужчины
Фото из открытых источников

На днях в Гродно 32-летний местный житель изрядно выпил и к обеду, пригревшись на теплом осеннем солнце, прилег отдохнуть в центре города прямо на лавку на остановке общественного транспорта.

Проходивший мимо бомж решил поправить свое финансовое положение и стащил с руки спящего обручальное кольцо.

Холостяком пострадавший побыл всего несколько часов.

В Гродно бомж украл обручальное кольцо у спящего на лавке мужчины Откуда появилась традиция носить обручальное кольцо?

Сотрудники милиции без проблем установили, кто совершил кражу.

62-летний бомж ранее уже привлекался к ответственности по аналогичной статье Уголовного кодекса. Обручальное кольцо изъяли и вернули владельцу.

 

 
Теги: Гродно
 
 
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Холостяком пострадавший побыл всего несколько часов.
 
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