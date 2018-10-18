Коммунальные платежи без комиссии

Расскажите, берут ли комиссию за прием платежей в Октябрьском филиале Беларусбанка?

Отвечает директор ЦБУ №319 филиала №312

ОАО «АСБ Беларусбанк» в г.п.Октябрьский Инна Фастовец:

– Действительно, Беларусбанк с 1 октября ввел комиссию за прием в кассах платежей в ЕРИП. Это касается не только оплаты услуг наличными, но и банковской карточкой.

Наиболее востребованные платежи, которые население осуществляет в отделениях банка, в частности, оплата коммунальных услуг и городского телефона, останутся бесплатными. Вознаграждение не будет взиматься с ветеранов ВОВ, не нужно будет платить комиссию также при уплате сборов в госбюджет — налогов, сборов, пошлин, штрафов. Бесплатно можно будет перечислить деньги через кассу банка в пользу общественных объединений, на благотворительные счета, а также взносы страховыми агентами. 1 рубль не потребуется вносить также за платежи в пользу банка. К примеру, за погашение кредита.

Все платежи, за которые будет взиматься комиссия, можно совершить в интернет-банкинге, мобильном банкинге, а также в инфокиосках. В таком случае не нужно будет платить сбор в 1 рубль.

Ирина ЛЕШКОВА.