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С 22 по 26 октября — неделя детской безопасности

19.10.2018 — Разное | Асiповiцкi край  
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В целях предупреждения дорожно-транспортных происшествий с участием детей, а также в преддверии осенних школьных каникул в Могилевской области

с 22 по 26 октября 2018 года проводится Неделя детской безопасности.

С начала 2018 года на территории Могилевской области зарегистрировано 42 дорожно-транспортных происшествия с участием несовершеннолетних, в которых 2 ребенка погибли и 43 получили травмы.

Считанные дни остались до конца первой учебной четверти в школах и гимназиях. На носу – осенние каникулы! У детей появится масса свободного времени, большую часть которого они, если повезет с погодой, проведут на улице. Именно поэтому в каникулярное время традиционно обостряется проблема детского дорожного травматизма. Юные участники движения в силу своего возраста не понимают всей степени опасности на дороге. Вот почему важен родительский контроль и своевременное напутствие о правилах безопасного поведения.

Без сомнения, основная роль в обеспечении детской дорожной безопасности принадлежит водителям. Никогда не забывайте о том, что водитель на дороге должен быть профессионалом, а ребенок в силу своего возраста может являться дилетантом. Уважайте знак «Дети». Всегда, независимо от того, видны дети или нет, снижайте скорость. Руководствуйтесь принципом, чем хуже обзор – тем ниже скорость. При проезде по дворовым территориям учитывайте привычку ребятни выбегать из-за стоящих машин. И помните, что при подъезде к пешеходным переходам необходимо заранее снижать скорость и всегда уступать дорогу пешеходам. Однако в действительности сами водители, нарушая Правила, ставят под угрозу детские жизни.

5 октября в Могилеве 33–летний водитель, управляя автомобилем «Фольксваген Туран» по ул. Островского, совершил наезд на 17–летнюю местную жительницу, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП девушке была причинена травма в виде ушиба левой почки.

Осенью еще много на улицах несовершеннолетних любителей велотранспорта. Поэтому обязательно напомните своему ребенку-школьнику о неукоснительном соблюдении ПДД при движении на велосипеде. Если приобрели двухколесный транспорт ребенку, позаботьтесь, чтобы он был обозначен в темноте специальными фонарями. И не забывайте, что детям в возрасте до 14-ти лет запрещено без сопровождения совершеннолетнего лица управлять велосипедом на дороге (кроме пешеходных и жилых зон, тротуаров велосипедных и пешеходных дорожек).

Не следует забывать о безопасности детей-пассажиров. Ведь нередко ребенок в автомобиле становится заложником халатности водителя. И свежие примеры ДТП – тому подтверждение.

2 октября в Глусском районе 20-летний водитель на автомобиле «Мерседес Бенц» двигался по автодороге «Глуск-Славковичи-Зорька». На закруглении дороги не справился с управлением, в результате его «Мерседес» выехал на встречную полосу, где столкнулся с «Рено-19». Водитель «Рено», 60-летний житель Глусского района, и пассажир «Мерседеса», 49-летний житель того же района, скончались на месте. В тяжелом состоянии в больницу доставлены водитель «Мерседеса» и пассажир автомашины «Рено», 10-летний житель Глусского района. Ребенок находился на заднем сидении авто и не был пристегнут ремнем безопасности. Перевозился без специального удерживающего устройства.

14 октября в Чаусском районе на 49-ом км автодороги «Могилев-Чериков-Костюковичи» произошло столкновение попутно двигавшихся автомашин «Ауди 80» и «Даф» с полуприцепом. В результате ДТП пострадали 2 пассажира легкового авто, находившиеся на заднем сиденье 59–летний мужчина и 5–летняя девочка. С травмами они госпитализированы. Ребенок перевозился без детского удерживающего устройства. Кроме того, водитель «Ауди» был ранее лишен прав за управление транспортным средством в нетрезвом состоянии.

Не лишним будет еще раз напомнить, что перевозка детей в легковом автомобиле, оборудованном ремнями безопасности, должна осуществляться с использованием:

— детских удерживающих устройств, соответствующих весу и росту ребенка, – для детей в возрасте до 5-ти лет;— детских удерживающих устройств, соответствующих весу и росту ребенка, иных средств (бустеров, специальных подушек для сидения, дополнительных сидений), позволяющих безопасно пристегнуть ребенка с помощью ремней безопасности, предусмотренных конструкцией транспортного средства, – для детей в возрасте от 5 до 12-ти лет.Допускается перевозить детей до 12 лет без специальных устройств, если рост ребенка выше 150 см, а также в такси.ЗАПРЕЩАЕТСЯ перевозка детей на переднем сиденье автомобиля с использованием детских удерживающих устройств, соответствующих весу и росту ребенка, спинка которых развернута к лобовому стеклу транспортного средства, если переднее сиденье имеет подушку безопасности, за исключением случая, когда механизм фронтальной подушки безопасности отключен.ЗАПРЕЩЕНА перевозка ребенка в возрасте до 12-ти лет на коленях у совершеннолетнего пассажира, пристегнутого ремнем безопасности на заднем сиденье.За неиспользование детского удерживающего устройства в случаях, когда оно обязательно, предусмотрен штраф в размере до 4 базовых величин. Повторное нарушение этого правила в течение года предусматривает штраф в размере от 2 до 8 базовых величин.

 

Уважаемые родители!

Взрослые для ребенка всегда являются авторитетом и примером в соблюдении Правил. Поэтому Ваши дети ведут себя на дороге точно так же, как и Вы.

Находясь на улице, не спешите, переходите проезжую часть размеренным шагом. При этом старайтесь не разговаривать – ребенок должен привыкнуть, что при переходе дороги нужно сосредоточиться.

Проезжую часть с детьми переходите только на пешеходных переходах, при этом держите ребенка за руку и убедитесь, что транспорт уступает вам дорогу.

При движении в темное время суток следует обозначить себя и ребенка световозвращающими элементами, или использовать одежду со световозвращающими вставками.

Во время прогулок с детьми обращайте их внимание на работу светофоров, объясняйте значение дорожных знаков, разметки, учите их наблюдать за дорогой и предвидеть опасность.

И помните, от того, как вы научите своего ребенка вести себя на дороге, зависят ваше спокойствие и его безопасность.

 ОГАИ РОВД

 
Теги: Могилев
 
 
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В целях предупреждения дорожно-транспортных происшествий с участием детей, а также в преддверии осенних школьных каникул в Могилевской области с 22 по 26 октября...
 
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