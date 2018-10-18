В Слуцком райисполкоме прокомментировали ситуацию со сносом здания в центре города





Вопрос о демонтаже старого производственного здания Слуцкого зонального узла электросвязи РУП «Белтелеком» в Слуцке вызвал пристальный интерес нескольких, «так называемых местных активистов», пишет «Слуцкий край». В связи с этим заместитель председателя Слуцкого райисполкома Лариса Геннадьевна Добровольская прокомментировала изданию вопрос о правомерности снова старого здания в центре Слуцка.

— Здание Слуцкого узла электросвязи, о котором идет речь, построено в 1946 году, что подтверждено соответствующими документами. По имеющимся источникам информации, оно не является историко-культурной ценностью, нет подтверждения его «принадлежности» к 19 веку, - отметила Лариса Геннадьевна. – В этом помещении располагались различные организации Слуцка. Со временем здание пришло в негодность.

Руководством Слуцкого зонального узла электросвязи было организовано обследование этого капитального строения специализированной организацией: установлено, что эксплуатация помещений, состояние несущих конструкций не отвечают требованиям безопасности. Восстанавливать функциональность здания экономически нерационально – по причине больших затрат. В итоге было принято решение о его демонтаже. И работы по сносу здания будут продолжены.

«Удручает искусственно вызванный ажиотаж вокруг этого вопроса, как говорится, много шума из нечего, а еще – некорректное поведение некоторых участников этой "акции"», — добавила Лариса Добровольская.

Напомним, вчера местные активисты собрались во дворе центральной почты, чтобы воспрепятствовать сносу старого здания.





Slutsk-Gorod.by