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Нацбанк Украины счел "Паритетбанк" «недостаточно репутабельным»

19.10.2018 14:15 — Разное | Ежедневник  
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Нацбанк Украины счел "Паритетбанк" «недостаточно репутабельным»

Сбербанк снова ищет покупателя для своей "дочки" в Украине, после того как ее не удалось продать белорусскому банку.

Об этом сообщил первый зампред Сбербанка Лев Хасис в кулуарах форума Finopolis2018, передает «Коммерсантъ».

«Они отказали в связи с тем, что считают белорусского покупателя недостаточно репутабельным для того, чтобы одобрить эту сделку <...> Я думаю, что нам придется нового покупателя искать, потому НБУ нам четко сказал, что покупатель в Беларуси для них является нежелательным»,— цитирует Хасиса издание.

«Паритетбанк» дважды подавал заявку и дважды получил отказ от НБУ – в марте и сентябре 2018 года.

 
 
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Сбербанк снова ищет покупателя для своей "дочки" в Украине, после того как ее не удалось продать белорусскому банку.
 
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Нацбанк Украины счел белорусский "Паритетбанк" «недостаточно репутабельным»
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