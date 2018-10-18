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Нацбанк Украины счел белорусский "Паритетбанк" «недостаточно репутабельным»
19.10.2018 14:15 — Разное | Ежедневник
фото: finclub.net
Сбербанк будет искать нового покупателя для своей "дочки" в Украине, которую не удалось купить белорусскому "Паритетбанку".
Об этом сообщил первый зампред Сбербанка Лев Хасис в кулуарах форума Finopolis2018, передает «Коммерсантъ».
«Они отказали в связи с тем, что считают белорусского покупателя недостаточно репутабельным для того, чтобы одобрить эту сделку <...> Я думаю, что нам придется нового покупателя искать, потому НБУ нам четко сказал, что покупатель в Беларуси для них является нежелательным»,— цитирует Хасиса издание.
«Паритетбанк» дважды подавал заявку и дважды получил отказ от НБУ – в марте и сентябре 2018 года.
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Сбербанк будет искать нового покупателя для своей "дочки" в Украине, которую не удалось купить белорусскому "Паритетбанку".
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