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Лукашенко рассказал о том, что его тревожит
19.10.2018 — Разное | Свислочская газета
Также глава государства встретился со студентами гродненских вузов. В ходе беседы Александр Лукашенко выразил тревогу по одному вопросу, который касается получения образования молодыми людьми. «Есть тема, требующая внимания государства, и она тревожит – это стремление молодых людей получать высшее образование за рубежом», - отметил Президент.
Белновости.
Фото: пресс-служба Президента РБ.
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