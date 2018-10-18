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Лукашенко рассказал о том, что его тревожит

19.10.2018 — Разное | Свислочская газета  
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Лукашенко рассказал о том, что его тревожит
19 октября 2018 года Александр Григорьевич Лукашенко отправился в рабочую поездку по Гродненской области. Так, он уже посетил агротуристический комплекс «Гарадзенскi маёнтак «Каробчыцы» Гродненского мясокомбината, где зашла речь о необходимости развития населенных пунктов в сельской местности.

Также глава государства встретился со студентами гродненских вузов. В ходе беседы Александр Лукашенко выразил тревогу по одному вопросу, который касается получения образования молодыми людьми. «Есть тема, требующая внимания государства, и она тревожит – это стремление молодых людей получать высшее образование за рубежом», - отметил Президент.

 

Белновости.

Фото: пресс-служба Президента РБ.

 
 
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19 октября 2018 года Александр Григорьевич Лукашенко отправился в рабочую поездку по Гродненской области. Так, он уже посетил агротуристический комплекс...
 
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