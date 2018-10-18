КРАЖИ ИМУЩЕСТВА

9 октября в милицию обратилась гражданка М., жительница г.Ошмяны: ее сын, житель г. Борисова М., 2001 г.р., ранее не судимый, из дачного дома, принадлежащего заявительнице, в с/т «Радуга-4», вблизи д.Подыгрушье, тайно похитил принадлежащий ей электротример.

13 октября в РОВД обратился житель г.Минска Ш.: неустановленное лицо с придворовой территории его дачного дома по ул.Вишневой в аг. Слобода тайно похитило четыре дерева туи высотой около 1м каждая. Установлено, что преступление совершила пенсионерка П., 1953г.р., местная жительница, ранее не судимая.

РАСКРЫТЫ КРАЖИ

Установлено, что кражу имущества смолевичанки Д. из ее квартиры по ул.Пионерской совершил гражданин Б., 1987 г.р., житель г. Дрогичин, не работающий, судимостей не имеющий. Похищенное имущество изъято.

Установлено, что 14.09.2018г. кражу перфоратора, принадлежащего жителю д.Динаровка П., денежных средств в а.г. Юрьево (в один из дней в начале сентября) из кармана брюк спящего хозяина дома Л. совершил ранее неоднократно судимый В., 1987 г.р., неработающий житель д. Лужки.

КРАЖА ГОСИМУЩЕСТВА

10 октября Смолевичским РОСК возбуждено уголовное дело по факту совершения хищения комбикорма работниками ОАО «С.Б.» в пос. Октябрьский.

В ходе проведения проверки сотрудниками ОБЭП установлено, что 15 сентября 2018г., около 18.00, работники ОАО «С.Б.»: житель пос.Октябрьский К., 1988 г.р., ранее судимый, действуя совместно с жителем д.Заречье К., 1984 г.р., судимостей не имеющим, путем свободного доступа тайно похитил 702 кг гранулированного комбикорма. Похищенное изъято и возвращено предприятию.

ХИЩЕНИЕ ПУТЕМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КОМПЬЮТЕРНОЙ ТЕХНИКИ

9 октября Смолевичским РОСК возбуждено уголовное дело в отношении жителя г. Жодино К., 1988 г.р., ранее неоднократно судимого, который 6 сентября, используя банковскую карточку на имя Х., имея умысел, направленный на хищение денежных средств, пытался похитить в два приема денежные средства, однако не смог довести свой преступный умысел до конца, так как ввел неверный пин-код.

УБИЙСТВО

13 октября в милицию поступило сообщение от фельдшера скорой помощи УЗ «Смолевичская ЦРБ» о том, что по месту жительства в д. Лужки скончалась пенсионерка А., 1949 г.р., инвалид 1 группы (полностью парализована, ранее перенесла инсульт), на теле имеются синяки, кровоподтеки.

Было установлено, что с 12.00 12.10.2018г. по 4.00 13.10.2018г. по месту жительства, находясь в состоянии алкогольного опьянения, с целью противоправного лишения жизни, ее сын А., 1975 г.р., проживающий с погибшей совместно, не работающий, ранее не судимый, умышленно нанес множество ударов по голове и телу А., находящейся в беспомощном состоянии, причинив ей согласно предварительному заключению СМЭ телесные повреждения в виде сочетанной тупой травмы головы, туловища, верхних и нижних конечностей, от которых последняя скончалась.

УГОН

10 октября в милицию обратился уроженец и житель аг.Курково К.: неизвестное лицо проникло в салон его трактора «МТЗ-82» (через незапертую кабину), который находился на неогороженном приусадебном участке с тыльной стороны двора дома по ул.Школьной в аг. Курково, после чего, без цели хищения, совершило на нем поездку по вышеуказанному приусадебному участку. Трактор обнаружен владельцем в месте, расположенном рядом с местом, на котором заявитель оставлял трактор.

ДТП С ПОСТРАДАВШИМИ

10 октября, около 18.30, водитель Я., управляя личной машиной «Пежо-408», двигаясь задним ходом с парковки, расположенной вблизи магазина «Восточный» по ул.Восточной в г.Смолевичи, совершил наезд на стоявшего с велосипедом в руках пешехода П. В результате ДТП П. при падении получил телесные повреждения в виде резано-колотой раны бедра об ручную косу, находившуюся на велосипеде, и был госпитализирован в хирургическое отделение УЗ «Смолевичская ЦРБ».

11 октября, около 16.30, водитель З., 1986 г.р., борисовчанин, управляя личной машиной «Пежо-406», двигаясь по 14-му км дороги Р-53 (Слобода – Новосады), вблизи г. Смолевичи, совершая обгон движущейся в попутном направлении автомашины «МАЗ», выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с двигавшейся во встречном направлении автомашиной «Опель Вектра», под управлением жителя д. Жестинное Г.,1990 г.р., в результате транспортные средства получили механические повреждения, после чего «Опель Вектра» съехал в правый по ходу движения кювет. Водитель З. и ехавший с ним пассажир К., 1992 г.р., находящийся на заднем сиденье, получили телесные повреждения и госпитализированы в УЗ «Смолевичская ЦРБ». Г. от госпитализации отказался, медицинская помощь ему была оказана на месте.

8 октября по материалам проведенной ОГАИ проверки РОСК возбуждено уголовное дело в отношении жителя г. Минска П., 1956 г.р., который 30 октября, около 20.00, управляя машиной «Хонда-Одиссей», двигаясь по ул. Первомайской в г. Смолевичи вблизи дома №44 совершил наезд на переходившую по освещенному пешеходному переходу жительницу Борисовского района Ж., 1999 г.р..При ДТП Ж. получила телесные повреждения и была госпитализирована в хирургическое отделение УЗ «Смолевичская ЦРБ».

ПЬЯНЫЙ ЗА РУЛЕМ

9 октября возбуждено уголовное дело в отношении жителя д.Черниковщина К., 1989 г.р., который, ранее будучи осужденным к наказанию в виде лишения права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами сроком на 5 лет, со штрафом в размере 300 базовых величин, должных выводов для себя не сделал, вновь совершил умышленное преступление, т.е. 30.09.2018г., находясь в состоянии алкогольного опьянения, управлял автомобилем «Хонда Цивик», двигаясь по ул.Первомайской в г.Смолевичи, где задержан сотрудниками ДПС ОГАИ Смолевичского РОВД.

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За истекший период сотрудниками Смолевичского РОВД было составлено 147 административных протоколов в отношении граждан, выявлено 7 случаев мелкого хулиганства, 18 случаев появления граждан в общественном месте в нетрезвом виде. Кроме этого, зафиксировано 105 случаев нарушений ПДД, а также обнаружен 1 водитель, управлявший транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.

За уклонение родителей от содержания детей либо от возмещения расходов, затраченных государством на содержание детей, находящихся на государственном обеспечении, к уголовной ответственности привлечен 1 человек.

ПОЖАРЫ

9 октября:

в с/т «Огонек» (Заболотский сельсовет) загорелся дачный дом. Огнем повреждено имущество хозяев;

в с/т «Вежа» (Драчковский сельсовет, вблизи д. Волма) произошло загорание бани, в результате чего строение выгорело изнутри.

13 октября:

в с/т «Журналист-Инфо» (Озерицко-Слободской сельсовет) загорелся дачный дом, который был полностью уничтожен огнем.

в с/т «Маёнтак» (Озерицко-Слободской сельсовет) произошло загорание бани, в результате чего строение полностью уничтожено.

14 октября в с/т «Быкачено» (Драчковский сельсовет) сгорела баня.

Причинами всех пожаров послужили перекалы печи.

Подготовила Ольга ЦЫБУЛЬКО.

(Информация предоставлена Смолевичским РОВД, Смолевичским РОЧС, Смолевичским РОСК).