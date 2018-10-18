Несмотря на то, что большинство из нас живут в окружении множества других людей, мы, тем не менее, часто испытываем чувство одиночества, которое лишает нас радости жизни. Одиночество – отстраненность человека от реального мира. Нередко человек, находящийся в состоянии одиночества, не имеющий обратной связи в социуме, впадает в глубокую депрессию.

Одиноких людей можно заприметить в толпе, несмотря на то, что их одиночество приобретает другие формы. Одинокие люди недолюбливают общительных и счастливых людей, они тревожны, агрессивны, раздражаются по мелочам, конфликтны или наоборот чрезмерно уступчивы, мнительны, слишком самокритичны, не всегда контролируют свое поведение, чувствуют себя ненужными, некомпетентными, нелюбимыми.

Прежде чем понять, как избавиться от чувства одиночества, необходимо разобраться в причинах, его вызывающих. В числе самых распространенных – неуверенность в себе и узкий круг общения – вы никуда не ходите и ничего не хотите делать для того, чтобы контактировать с окружающими вас людьми. Причина также может крыться в мировоззрении, когда человек все видит в черном свете. Люди нередко пугаются, когда видят излишнюю настойчивость в общении – это также может быть объяснением, почему человек не может найти себе компанию. Людям нравится чувствовать собственную значимость, поэтому нужно уважительно относиться к окружающим, избегая язвительных шуток и излишнего самолюбования в общении.

Немаловажным фактором является осознание одиночества. Именно оно служит поводом поработать над собой, заняться самосовершенствованием. Такое понимание проблемы является правильным. В остальных случаях можно говорить о психологических проблемах.

Преодоление одиночества – достижение свободы. В основе этого лежит активность, прежде всего, труд и любовь. Отвлечься от одиночества можно по-разному. Для начала, научитесь ставить себе реальные цели и условия взаимодействия с людьми. Боритесь со своими страхами и тревогами. Обязательно найдите себе занятие, так у вас появится возможность обрести друзей по интересам. Еще один замечательный способ отвлечься – помогать другим. Людей, которым крайне необходима помощь другого человека, вокруг очень много.

Для того, чтобы чувствовать себя кому-то нужным, заведите питомца. Дело не только в том, что о нем нужно заботиться. Его ведь еще нужно и в ветеринарную клинику водить, можно с кем-то обсудить его проблемы или забавное поведение.

Примите ситуацию такой, какой она сложилась, и перестаньте жалеть себя. Просто научитесь быть счастливым: здесь, сейчас, сегодня. Если самостоятельно справиться с одиночеством не можете, обратитесь к психологу.

Оглянитесь, сколько вокруг людей, которые с вами на одной волне. Их много, а много и одиночество – два противоположных понятия. Только поняв это, вы сможете изменить ситуацию. Ваш позитивный настрой к себе и окружающим сможет исправить положение. Двигайтесь вперед и не давайте себе послаблений.

Виктория НОВИЧУК, специалист по социальной работе ГУ «СТЦСОН».