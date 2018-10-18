Чтобы убедиться в готовности теплоснабжающих организаций области к нему, были проведены выборочные контрольные мероприятия в Столбцовском, Узденском и Дзержинском районах, а также изучена ситуация с перекладкой тепловых сетей на предварительно изолированные трубы, ход проводимой модернизации (реконструкции) теплоисточников на местных видах топлива в целом по области.

Результаты свидетельствуют, что не все котельные смогут обеспечить бесперебойное теплоснабжение в жилых домах, объектах социального и культурно-бытового назначения в указанных районах.

К примеру, УП «Дзержинское ЖКХ» заготовило к 1 октября текущего года для своих котельных, работающих на местных видах топлива (щепа, круглое древесное топливо, дрова) 7,2 тыс.м.кв. при запланированном объеме древесного топлива 9,0 тыс.м.кв.

При этом качество заготовленного топлива в ряде случаев сомнительное, так как подвергнутые мониторингу организации на должном уровне не организовали входной контроль (по определению влажности) и надлежащие условия его хранения.

Несоблюдение условий хранения древесного топлива, исключающих воздействие атмосферных осадков, грунтовых и сточных вод установлено на котельных УП «Столбцовское ОКС» в г.Столбцы, деревня Заямное, Тесновая и Колосово, УП «Дзержинское ЖКХ» – в деревнях Юцки и Боровики, КУП «Узденское ЖКХ» – в деревнях Теляково и Хотляны.

Особое внимание уделено безопасности складирования заготовленного топлива. Так, КУП «Узденское ЖКХ» не обеспечив правильное хранение дров (складирование осуществлялось на высоте порядка 5-6 м, а укладка каждого штабеля проведена без оборудования подштабельных оснований) на территории котельной, обслуживающей больницу сестринского ухода в д.Теляково, подвергало опасности пациентов и медперсонал указанной больницы.

Также контролерами установлены неединичные нарушения в содержании и обслуживании оборудования и теплосетей, расположенных в индивидуальных тепловых пунктах многоквартирных жилых домов.

Например, в ОАО «Торфобрикетный завод Неман», УП «Дзержинское ЖКХ» и КУП «Узденское ЖКХ» на 05.10.2018 технологическое оборудование теплоузлов отдельных многоквартирных жилых домов не прошло проверку в установленный законодательством срок.

Зайдя в теплоузел многоквартирного жилого дома д.Хотляны, который обслуживает КУП «Узденское ЖКХ», контролеры обнаружили течь запорных кранов, как результат – пол залит водой. Эта же котельная в нарушение пожарной безопасности была захламлена посторонними предметами (запчасти от автомобилей, рабочей одеждой и др.)

Порядка 25 м нарушенной теплоизоляции отдельных трубопроводов установлено в обслуживаемых УП «Столбцовское ОКС» и УП «Дзержинское ЖКХ» индивидуальных тепловых пунктах, что безусловно приведет к потерям тепла.

Результаты мониторинга свидетельствуют о срыве запланированных на текущий год мероприятий по модернизации (реконструкции) энергоисточников на местных видах топлива и перекладке теплосетей.

Так, за 8 месяцев текущего года доведенное задание по перекладке тепловых сетей на предварительно изолированные трубы смогли выполнить только 2 из 23 организаций ЖКХ (РУП «Несвижское ЖКХ» и КУП «Стародорожское ЖКХ»), а у 10 – их выполнение под угрозой срыва. Таким образом, на 1 сентября 2018 г. указанное задание выполнено лишь на 50,4% от годового плана.

Актуальным вопросом является выполнение мероприятий по строительству энергоисточников на местных видах топлива, ввод основной массы которых в этом году под угрозой срыва. Так, из 8 запланированных Госпрограммой «Энергосбережение» на 2016-2020 гг. к вводу в эксплуатацию в 2018 году энергоисточников на местных видах топлива, в настоящее время введены в эксплуатацию только 3 (в Клецком, Смолевичском и Слуцком районах).

В области должным образом не проработан крайне важный вопрос оптимизации схем теплоснабжения с ликвидацией неэффективных котельных.

Не все теплоснабжающие организации завершили работы по оптимизации режимов, а также состава основного и вспомогательного оборудования котельных, имеющих повышенный расход топлива и электрической энергии на отпущенную тепловую энергию.

К примеру, УП «Дзержинское ЖКХ» не будет получен ожидаемый эффект от проведения мероприятий по снижению затрат, поскольку в котельных деревень Юцки и Боровики не начаты работы по замене неэффективных котлов.

По результатам проведенного мониторинга теплоснабжающим организациям выданы рекомендации об устранении нарушений и недоработок, а Миноблисполкому предложено принять исчерпывающие меры по выполнению мероприятий, запланированных в текущем году Государственными программами, касающимися жилищно-коммунального хозяйства.

Управление контроля отраслей хозяйства Комитета государственного контроля Минской области.