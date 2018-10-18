Волонтеры БРСМ помогают пожилым

Волонтерские отряды ОО «БРСМ» «Доброе Сердце» продолжают проводить мероприятия по оказанию помощи одиноким и одиноко проживающим гражданам пожилого возраста, ветеранам войны и труда, лицам, пострадавшим от последствий войн, которые оказались в трудной жизненной ситуации.





Активисты первичной организации ОО «БРСМ» учреждения образования «Смолевичский государственный аграрно-технический профессиональный лицей» совместно с исполняющим обязанности первого секретаря Смолевичского РК ОО «БРСМ» Каролиной Горощик помогли вскопать грядки и сгрести скошенную траву одиноко проживающим пожилым людям Нине Адамовне Зубович и инвалиду третьей группы Людмиле Аркадьевне Изофатовой.

Напомним, что республиканская благотворительная акция «Мы выбираем помощь пожилым людям», инициированная ОО «БРСМ», проходила в Беларуси с 15 сентября по 13 октября. Ее главной целью было обеспечение преемственности поколений посредством привлечения внимания молодежи к проблемам пожилых людей.

– Нам, молодежи, не безразлична судьба пожилых людей, – говорит и.о.первого секретаря Смолевичского РК ОО «БРСМ» Каролина Горощик, – поэтому вместе с волонтерами БРСМ мы и дальше будем оказывать помощь ветеранам, пенсионерам, одиноко проживающим людям. Продолжим это делать и за рамками акции. Хотя нужно отметить, что осенью данная категория граждан больше всего нуждается в дополнительном внимании: пожилым нужна помощь с домашними заботами по подготовке к зиме, в частности, в обеспечении их запасом дров, овощной продукцией, наведении порядка на приусадебном участке.

Наталья ТЫШКОВСКАЯ.

Фото из архива районной организации БРСМ.