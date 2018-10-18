В ГУО «Средняя школа №2 г.Смолевичи» чтят традиции преподавания, которые складывались на протяжении долгого времени, и стараются идти в ногу со временем в освоении современных подходов к обучению.

В школе ценят опыт ветеранов педагогического труда, которые стараются всегда быть в центре событий и являются частыми гостями на вечерах встреч, поскольку им хочется знать о том, чем живет школа сегодня, какие успехи и проблемы есть у тех, кто пришел им на смену.

– Учителя, которые здесь работали – душа этой школы, – говорит директор ГУО «Средняя школа № 2 города Смолевичи» Игорь Андреевич Юшкевич, – во многом благодаря ветеранам педагогического труда сформировался тот коллектив и те традиции, которые были заложены и сегодня дают хороший импульс для работы нашим педагогам.





По сложившейся традиции, в течение всего учебного года в школе с ветеранами труда поддерживается тесная связь. Традиционно с ними проводятся встречи в праздничные дни, посвященные началу учебного года и последнему звонку. Нынешний педколлектив, ученики и ветераны всегда вместе на День учителя и День пожилого человека, на вечере встреч выпускников школы и в День победы.

– В начале года мы сверяем и обновляем банк данных по ветеранам педагогического труда нашего учреждения, – рассказывает председатель первичной профсоюзной организации школы Татьяна Николаевна Шумская. – В течение нескольких последних лет, с приходом нового руководителя Игоря Андреевича Юшкевича, мы стараемся как можно чаще встречаться с нашими педагогами-ветеранами в школе, ходим в гости к ним домой. Стараемся записывать их воспоминания, собираем старые фотографии, вырезки из старых газет, посвященные нашей школе и ее учителям.

Сегодня гордостью школы является летопись, которую продолжает нынешнее поколение педагогов. В ней собраны сведения о людях, которые в разное время работали в школе, и кем коллектив и ученики сегодня могут гордиться. А гордиться школе действительно есть чем. Это ветераны труда и семейные династии. Частыми гостями в школе бывают Людмила Сергеевна Вергейчик, Людмила Петровна Кириленко, Лилия Алексеевна Поклонская, Татьяна Максимовна Мартыненко, Вера Евстафьевна Романова, Майя Михайловна Каледина. К слову, они были и на последнем вечере встречи, посвященном Дню учителя. Среди династий можно назвать семью Крюковых. В свое время Сергей Аввакумович Крюков был директором школы, а сегодня в школе преподает физкультуру его внук Сергей Олегович Крюков, работает дочь Людмила Сергеевна Вергейчик. Еще одна учительская династия – учитель начальных классов Снежана Анатольевна Метельская и ее мама Майя Михайловна Каледина.





– Ветераны труда остаются нашими старшими друзьями и наставниками, – продолжает тему директор школы Игорь Андреевич Юшкевич, – посильно помогают в работе школы, охотно делятся своими воспоминаниями, пополняют летопись новыми материалами, многие из которых раскрывают новые страницы в летописи школы и страны. В летописи я часто нахожу для себя что-нибудь интересное. В ней даже хранятся готовые сценарии, выдержки из которых можно использовать в работе. Фотографии, которые здесь хранятся, тоже весьма полезны, можно увидеть, как педагоги раньше украшали классы. И знаете, здесь есть любопытные и неожиданные варианты. Взять, к примеру, кабинет химии, который тогдашние учителя использовали как актовый зал, поскольку отдельного у нас нет. Это мы тоже готовы взять на вооружение.

На последней встрече, посвященной Дню учителя, педагоги разных лет делились своими воспоминаниями об ярких моментах трудовой деятельности, рассказывали о семейных традициях, о бывших учениках, обсуждали вопросы современной системы образования и воспитания, демонстрировали свои таланты и увлечения. Такие встречи всегда наполнены теплотой, нежностью и бесконечной признательностью.

К слову, для нынешних учителей многие из ветеранов педагогического труда стали примером, поэтому своей профессией они избрали педагогическую стезю. Это учитель русского языка и литературы Галина Дмитриевна Стулинская и Оксана Станиславовна Кулич, учителя английского языка Инна Леонидовна Малаховская, Ольга Николаевна Бальникова, Ольга Анатольевна Бруханская, Светлана Сергеевна Ефименко и Галина Владимировна Загжевская, учителя начальных классов Марина Федоровна Сидорова, Ольга Антоновна Логвинова, Снежена Анатольевна Метельская, учитель физического воспитания и учитель-дефектолог Светлана Константиновна Сорокина, учитель биологии Ирина Васильевна Михеенко, учитель информатики Татьяна Казимировна Шумская, учитель математики Наталья Всеволодовна Косенко, педагог-психолог Анастасия Сергеевна Полегошко, социальный педагог Елена Анатольевна Микулич, учитель-дефектолог Ольга Александровна Каргина.

Нынешние преподаватели школы Ирина Васильевна Михеенко и Инна Леонидовна Малаховская учились у замечательного педагога, заслуженного учителя СССР Веры Евстафьевны Романовой. Это она открыла им двери в школьную жизнь, это ее они слушали на уроках, стараясь запомнить все самое важное и нужное. Именно ей они подражали, играя «в школу», копируя ее интонации, позы, повторяя ее фразы.

– Обучаясь в старшей школе, мы познакомились и с другими преподавателями, и каждый из них оставил в душе неизгладимый след, – говорит Ирина Васильевна Михеенко, – передавал нам свои знания, воспитывал в нас ответственность, дисциплину, любовь к профессии педагога. Допустим, Галина Михайловна Кибарова привила нам интерес к географии, путешествиям и открытиям. Майя Михайловна Каледина помогла разобраться в сложностях иностранного языка, а Алина Александровна Кузнецова увлекла нас историей.

– Людмила Петровна Кириленко, – продолжила вспоминать педагогов Инна Леонидовна Малаховская, – посвятила нас в тайны химической науки. Олег Илларионович Янчин помог полюбить физику, а Галина Викторовна Семенова привила любовь к решению сложных математических задач. Интерес к биологии развила у нас Людмила Федоровна Горелик. К сожалению, нет с нами нашей любимой Елизаветы Васильевны Шутовой, Александры Михайловны Розум и других педагогов – Учителей с большой буквы.

– Работа с ветеранами педагогического труда требует особой деликатности и чуткости, – говорит Игорь Андреевич Юшкевич, – ведь у каждого из них свой уклад жизни, свои проблемы, особенности характера. Стиль нашего общения неформальный, его определяет идея преемственности поколений, поэтому общение с ними поддерживается хорошо знающими их учителями, для которых они когда-то были наставниками. Мы навещаем их дома, это внимание и тепло человеческого общения для них особенно дорого. В школе наши ученики под руководством учителей делают поздравительные открытки и другие памятные подарки для наших ветеранов к праздничным дням. Эта традиция воспитывает уважительное отношение к пожилым людям, желание самому делать добро и выражать свою благодарность старшему поколению учителей школы. Большая часть наших ветеранов имеет почтенный возраст, многим более 70 лет. Их возможности активной жизни ограничены, но с каждым из них мы поддерживаем контакты, мы в курсе событий их жизни, помогаем и словом, и делом. Всякий раз при встрече мы говорим им слова благодарности и признательности.

Наталья ТЫШКОВСКАЯ.

Фото автора и из архива учреждения образования.