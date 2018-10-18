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Бомж украл обручальное кольцо с пальца спящего на остановке мужчины в Гродно

19.10.2018 14:19 — Разное | Интерфакс  
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Житель Гродно, употребляя с утра спиртные напитки, не рассчитал с дозой, и в обед решил подремать на лавке остановки общественного транспорта.

Рядом со спящим оказался бомж, который, улучив момент, стянул с его пальца обручальное кольцо, рассказали в УВД Гродненского облисполкома.

Уже через несколько часов милиционеры нашли вора и вернули кольцо владельцу. "Сотрудники милиции без проблем установили, кто совершил кражу. 62-летний бомж ранее уже привлекался к ответственности по аналогичной статье уголовного кодекса", - сообщили в УВД. Был ли это схожий эпизод, с чужим обручальным кольцом и спящим пьяным на лавке, не уточняется.

 
Теги: Гродно
 
 
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Житель Гродно, употребляя с утра спиртные напитки, не рассчитал с дозой, и в обед решил подремать на лавке остановки общественного транспорта. Рядом со спящим...
 
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