Бомж украл обручальное кольцо с пальца спящего на остановке мужчины в Гродно

Житель Гродно, употребляя с утра спиртные напитки, не рассчитал с дозой, и в обед решил подремать на лавке остановки общественного транспорта.

Рядом со спящим оказался бомж, который, улучив момент, стянул с его пальца обручальное кольцо, рассказали в УВД Гродненского облисполкома.

Уже через несколько часов милиционеры нашли вора и вернули кольцо владельцу. "Сотрудники милиции без проблем установили, кто совершил кражу. 62-летний бомж ранее уже привлекался к ответственности по аналогичной статье уголовного кодекса", - сообщили в УВД. Был ли это схожий эпизод, с чужим обручальным кольцом и спящим пьяным на лавке, не уточняется.