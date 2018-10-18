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«Поверить в себя». В Могилёве девушка с инвалидностью открыла творческий центр для людей с ограниченными возможностями
Новости Беларуси. В Могилеве начал работу творческий центр для инвалидов, где люди с ограниченными возможностями смогут получать новые знания, пройти бизнес-обучение, научаться делать сувениры и продавать их, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Автор проекта – могилевчанка Алеся Цумарева – сама девушка с инвалидностью, решила объединить особенных людей и помочь им стать самостоятельными.
Уже 16 лет Жанна Кондратенко борется с недугом. После рождения дочери врачи обнаружили у молодой мамы редкое и малоизученное заболевание центральной нервной системы. С тех пор она редко выходит из дома, а ее круг общения – в основном, семья. С открытием творческого центра для инвалидов жизнь Жанны изменилась.
Жанна Кондратенко, житель Могилева:
Идея открыть творческий центр для инвалидов принадлежит Алесе Цумаревой. Несмотря на непростой диагноз – врожденный ДЦП – девушка практически ничем не отличается от обычных здоровых людей. Получила высшее образование, работает библиотекарем, есть семья – муж и сын. Над этим проектом она работала полтора года. Городские власти поддержали и выделили помещение в центре города.
Алеся Цумарева, автор проекта творческого центра для инвалидов «Территория людей»:
На прилавках – мягкие игрушки, украшения, расписанные вручную тарелки – всё это сделано руками инвалидов. В том числе и здесь – на мастер-классах ремесленников. Любой человек с ограниченными возможностями может выставить на продажу свои изделия.
Наталья Дубровская, житель Могилева:
Сувениры – не обычный хэнд-мэйд. Одну игрушку, например, в силу своих возможностей, могут делать человек пять. И у каждой вещи своя история – с душой, верой и надеждой. Помогать таким же особенным людям, как и она сама – мечта Алеси осуществилась.
Алеся Цумарева:
Центр только начал работать и планов еще много. Например, через тот же интернет выйти с сувенирами на зарубежные рынки. Там такая продукция в цене. А сам творческий центр должен стать для людей с ограниченными возможностями настоящим клубом по интересам.
Юрий Прокопенко, СТВ:
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«Поверить в себя». В Могилёве девушка с инвалидностью открыла творческий центр для людей с ограниченными возможностями
Новости Беларуси. В Могилеве начал работу творческий центр для инвалидов, где люди с ограниченными возможностями смогут получать новые знания, пройти...
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