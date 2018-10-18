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«Поверить в себя». В Могилёве девушка с инвалидностью открыла творческий центр для людей с ограниченными возможностями

19.10.2018 14:51 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. В Могилеве начал работу творческий центр для инвалидов, где люди с ограниченными возможностями смогут получать новые знания, пройти бизнес-обучение, научаться делать сувениры и продавать их, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Поверить в себя». В Могилёве девушка с инвалидностью открыла творческий центр для людей с ограниченными возможностями

«Поверить в себя». В Могилёве девушка с инвалидностью открыла творческий центр для людей с ограниченными возможностями

Автор проекта – могилевчанка Алеся Цумарева – сама девушка с инвалидностью, решила объединить особенных людей и помочь им стать самостоятельными.

Уже 16 лет Жанна Кондратенко борется с недугом. После рождения дочери врачи обнаружили у молодой мамы редкое и малоизученное заболевание центральной нервной системы. С тех пор она редко выходит из дома, а ее круг общения – в основном, семья. С открытием творческого центра для инвалидов жизнь Жанны изменилась.

«Поверить в себя». В Могилёве девушка с инвалидностью открыла творческий центр для людей с ограниченными возможностями

Жанна Кондратенко, житель Могилева:
Для людей с ограниченными возможностями это очень нужно – поднять самооценку, поверить в себя.

Идея открыть творческий центр для инвалидов принадлежит Алесе Цумаревой. Несмотря на непростой диагноз – врожденный ДЦП – девушка практически ничем не отличается от обычных здоровых людей. Получила высшее образование, работает библиотекарем, есть семья – муж и сын. Над этим проектом она работала полтора года. Городские власти поддержали и выделили помещение в центре города.

«Поверить в себя». В Могилёве девушка с инвалидностью открыла творческий центр для людей с ограниченными возможностями

«Поверить в себя». В Могилёве девушка с инвалидностью открыла творческий центр для людей с ограниченными возможностями

Алеся Цумарева, автор проекта творческого центра для инвалидов «Территория людей»:
Мы находимся сейчас в учебном зале. Здесь проводится обучение, семинары по различным курсам.

На прилавках – мягкие игрушки, украшения, расписанные вручную тарелки – всё это сделано руками инвалидов. В том числе и здесь – на мастер-классах ремесленников. Любой человек с ограниченными возможностями может выставить на продажу свои изделия.

«Поверить в себя». В Могилёве девушка с инвалидностью открыла творческий центр для людей с ограниченными возможностями

Наталья Дубровская, житель Могилева:
При желании можно найти индивидуальный подарок для своих любимых людей.

Сувениры – не обычный хэнд-мэйд. Одну игрушку, например, в силу своих возможностей, могут делать человек пять. И у каждой вещи своя история – с душой, верой и надеждой. Помогать таким же особенным людям, как и она сама – мечта Алеси осуществилась.

Алеся Цумарева:
Люди есть разные, с разным потенциалом. Есть люди заточенные под бизнес, есть люди, заточенные под творчество.

Центр только начал работать и планов еще много. Например, через тот же интернет выйти с сувенирами на зарубежные рынки. Там такая продукция в цене. А сам творческий центр должен стать для людей с ограниченными возможностями настоящим клубом по интересам.

«Поверить в себя». В Могилёве девушка с инвалидностью открыла творческий центр для людей с ограниченными возможностями

Юрий Прокопенко, СТВ:
Еще одно перспективное направление центра – студия красоты для девушек с инвалидностью. Она заработает к концу года. Здесь будут обучать этикету, визажу и даже основам модельного бизнеса. Задача творческой мастерской – показать, что и социальные проекты могут успешно конкурировать с коммерческими. Главное – найти идею, которая принесет и радость, и доход.

 
Теги: Могилев
 
 
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