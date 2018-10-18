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Момент аварии с микроавтобусом под Воложином попал на видео
Новости Беларуси. Страшное ДТП под Воложином. Вечером 18 октября на трассе М-6 маршрутка врезалась в бетонное ограждение, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Погибли два человека, 14 госпитализированы, в том числе двое детей – 5 и 11 лет.
Следственный комитет возбудил уголовное дело.
Всех пострадавших направляли в Воложинскую районную больницу. Некоторые из них в тяжелом состоянии находятся в реанимации. Четыре человека переведены в другие стационары: трое – в Молодечно и одна женщина продолжит лечение в РНПЦ травматологии и ортопедии в Минске.
Татьяна Белоног, официальный представитель УСК по Минской области:
Кроме того, судебные медицинские экспертизы с целью установления полученных пострадавшими травм.
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Новости Беларуси. Страшное ДТП под Воложином. Вечером 18 октября на трассе М-6 маршрутка врезалась в бетонное ограждение, сообщили в программе Новости «24 часа» на...
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