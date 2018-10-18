ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Момент аварии с микроавтобусом под Воложином попал на видео

19.10.2018 13:49 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Новости Беларуси. Страшное ДТП под Воложином. Вечером 18 октября на трассе М-6 маршрутка врезалась в бетонное ограждение, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Погибли два человека, 14 госпитализированы, в том числе двое детей – 5 и 11 лет.

Момент аварии с микроавтобусом под Воложином попал на видео

Момент аварии с микроавтобусом под Воложином попал на видео

Следственный комитет возбудил уголовное дело.

Жуткая авария под Воложином: два человека погибли, 14 пострадали. Кадры с места трагедии

Всех пострадавших направляли в Воложинскую районную больницу. Некоторые из них в тяжелом состоянии находятся в реанимации. Четыре человека переведены в другие стационары: трое – в Молодечно и одна женщина продолжит лечение в РНПЦ травматологии и ортопедии в Минске.

Момент аварии с микроавтобусом под Воложином попал на видео

Татьяна Белоног, официальный представитель УСК по Минской области:
В настоящее время в рамках расследования следственные процессуальные действия продолжаются, назначены экспертизы автотехнические с целью установления скоростного режима транспортного средства, его технического состояния.

Кроме того, судебные медицинские экспертизы с целью установления полученных пострадавшими травм.

Момент аварии с микроавтобусом под Воложином попал на видео

Момент аварии с микроавтобусом под Воложином попал на видео

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 23
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Страшное ДТП под Воложином. Вечером 18 октября на трассе М-6 маршрутка врезалась в бетонное ограждение, сообщили в программе Новости «24 часа» на...
 
Новости дня
Новости разные
 
Прямые телефонные линии
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

18.10.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Міёрскія навіны
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
19.10.2018
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика