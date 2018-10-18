Принимаемые Пинским РОВД меры позволили добиться уменьшения преступлений на территории района



О состоянии оперативной обстановки на территории Пинского района по итогам 9 месяцев 2018 года корреспонденту pinsknews.by рассказал Начальник Пинского РОВД С.В. Козак:

– В течение отчетного периода отделом внутренних дел Пинского райисполкома принимались меры, направленные на минимизацию факторов, негативно влияющих на оперативную обстановку, поддержание правопорядка на территории Пинского района и стабильности в обществе.

Отмечаем, что оперативная обстановка на территории района по итогам 9 месяцев 2018 года в целом не отличалась осложнением либо напряженность, характеризовалась определенной стабильность и управляемостью. Принимаемые отделом внутренних дел Пинского райисполкома меры позволили добиться уменьшения регистрируемых преступлений, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года: по линии всех служб с 343 до 265 (- 22,7%), а по линии уголовного розыска с 221 до 172 (- 22,2%). Не было допущено чрезвычайных ситуаций и происшествий во время проведения на территории Пинского района общественно-культурных, спортивных и других мероприятий с массовым пребыванием граждан, обеспечена безопасность граждан в период их проведения, не допущено происшествий, которые могли иметь общественный резонанс в обществе.

На территории Пинского района отмечается снижение уровня преступности. Так за 9 месяцев т.г. уровень преступности составил 5,9 из расчета на 1 тыс. населения, что на 0,7 меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Предпринимаемые меры профилактического и превентивного характера способствовали уменьшению количества преступлений:

относящихся к категории особо тяжких и тяжких (-53,8%; 13 — 6);

преступлений в общественных местах (44 — 28; -36,4%), в том числе по линии уголовного розыска (42 — 24; -42,9%);

преступлений, совершенных лицами, имеющими судимость (108 — 71; -34,3%), в том числе по линии уголовного розыска (-29,6%; 54 – 38);

на 44,8% меньше преступлений совершено группой лиц (29 — 24), в том числе по линии уголовного розыска (-50%; 26 — 13);

на 15,9% меньше зарегистрировано преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения (88 -74), из них с 71 до 58 (-18,3%) – по линии уголовного розыска;

с 7 до 5 уменьшилось преступлений по линии уголовного розыска, совершенных несовершеннолетними или с их участием (-28,5%).

Уменьшилось количество убийств (3 — 1; -33,3%), уголовно наказуемых хулиганств (9 – 3; -66,7%). С 3 до 2 уменьшилось количество угонов автотранспорта. Не допущено разбоев и мошенничеств (в сравнении с аналогичным периодом прошлого года — по 1).

На 25 % уменьшилось краж имущества (160 — 120).

Вместе с тем по итогам 9 месяцев 2018 года отмечаются и некоторые негативные тенденции в состоянии криминогенной обстановки на территории района.

Так увеличилось количество зарегистрированных фактов причинения тяжких телесных повреждений (с 2 до 4). С 2 до 11 увеличилось количество грабежей, с 1 до 8 — преступлений в сфере высоких технологий. (Справочно: в сентябре т.г. грабежей и преступлений в СВТ не регистрировалось).

Снижен удельный вес краж имущества, по которым установлены подозреваемые лица.

Снижены результаты по выявлению преступлений по линии борьбы с экономическими преступлениями и преступлений по направлению деятельности по борьбе с незаконным оборотом наркотиков.

Увеличилось количества дорожно-транспортных происшествий (9 – 12; +33,3%), и количество раненых в них граждан (8 — 11; +37,5%).

В разрезе сельисполкомов за 9 месяцев 2018 года наибольшее количество преступлений по линии уголовного розыска зарегистрировано на территориях Городищенского сельисполкома (+5, или с 13 до 18), Новодворского, Молотковичского и Погост-Загородского по +4 (соответственно с 8 до 12, с 13 до 17 и с 1 до 5), Плещицкого и Бобриковского по +3 (соответственно с 8 до 11 и с 3 до 6).

Больше всего краж имущества зарегистрировано на территориях Городищенского сельисполкома — 15, Оснежицкого – 13, Молотковичского – 12 краж, Оховского и Плещицкого по 10, Новодворского – 9.

Согласно проведенному анализу краж имущества, по предмету преступного посягательства, наибольшее количество составляют кражи денежных средств (-7; 30 — 23), велосипеды (по 13), продовольственные товары (-2; 12 — 10), электрооборудование (-7; 12 — 5).

Обращает на себя внимание ситуация, складывающая с кражами велосипедов. Если по итогам 9 месяцев т.г. их количество зарегистрировано на уровне аналогичного периода прошлого года, то с учетом поступивших в РОВД в октябре т.г. и продолжающих поступать сообщений и заявлений граждан о фактах хищений дорожных велосипедов, по итогам октября прогнозируется рост краж велосипедов в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

Анализ зарегистрированных краж велосипедов на территории Пинского района показал, что в основном, данные кражи совершены путем свободного доступа, а их хищениям способствовала беспечность, безответственное отношение к сохранности своего имущества самих владельцев похищенного, которые оставляли велосипеды вблизи магазинов, лечебных учреждений, частных подворий, возле организаций и учреждений, а также в лесных массивах (при поездке в ягоды и грибы) без присмотра и не пристегивая их запирающими устройствами.

Обращаясь к нашим гражданам, в целях недопущения краж велосипедов и тем самым причинения им материального ущерба Пинский РОВД рекомендует: