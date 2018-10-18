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Принимаемые Пинским РОВД меры позволили добиться уменьшения преступлений на территории района
19.10.2018 — Разное | Полесская правда
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– В течение отчетного периода отделом внутренних дел Пинского райисполкома принимались меры, направленные на минимизацию факторов, негативно влияющих на оперативную обстановку, поддержание правопорядка на территории Пинского района и стабильности в обществе.
Отмечаем, что оперативная обстановка на территории района по итогам 9 месяцев 2018 года в целом не отличалась осложнением либо напряженность, характеризовалась определенной стабильность и управляемостью. Принимаемые отделом внутренних дел Пинского райисполкома меры позволили добиться уменьшения регистрируемых преступлений, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года: по линии всех служб с 343 до 265 (- 22,7%), а по линии уголовного розыска с 221 до 172 (- 22,2%). Не было допущено чрезвычайных ситуаций и происшествий во время проведения на территории Пинского района общественно-культурных, спортивных и других мероприятий с массовым пребыванием граждан, обеспечена безопасность граждан в период их проведения, не допущено происшествий, которые могли иметь общественный резонанс в обществе.
На территории Пинского района отмечается снижение уровня преступности. Так за 9 месяцев т.г. уровень преступности составил 5,9 из расчета на 1 тыс. населения, что на 0,7 меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Предпринимаемые меры профилактического и превентивного характера способствовали уменьшению количества преступлений:
Уменьшилось количество убийств (3 — 1; -33,3%), уголовно наказуемых хулиганств (9 – 3; -66,7%). С 3 до 2 уменьшилось количество угонов автотранспорта. Не допущено разбоев и мошенничеств (в сравнении с аналогичным периодом прошлого года — по 1).
На 25 % уменьшилось краж имущества (160 — 120).
Вместе с тем по итогам 9 месяцев 2018 года отмечаются и некоторые негативные тенденции в состоянии криминогенной обстановки на территории района.
Так увеличилось количество зарегистрированных фактов причинения тяжких телесных повреждений (с 2 до 4). С 2 до 11 увеличилось количество грабежей, с 1 до 8 — преступлений в сфере высоких технологий. (Справочно: в сентябре т.г. грабежей и преступлений в СВТ не регистрировалось).
Снижен удельный вес краж имущества, по которым установлены подозреваемые лица.
Снижены результаты по выявлению преступлений по линии борьбы с экономическими преступлениями и преступлений по направлению деятельности по борьбе с незаконным оборотом наркотиков.
Увеличилось количества дорожно-транспортных происшествий (9 – 12; +33,3%), и количество раненых в них граждан (8 — 11; +37,5%).
В разрезе сельисполкомов за 9 месяцев 2018 года наибольшее количество преступлений по линии уголовного розыска зарегистрировано на территориях Городищенского сельисполкома (+5, или с 13 до 18), Новодворского, Молотковичского и Погост-Загородского по +4 (соответственно с 8 до 12, с 13 до 17 и с 1 до 5), Плещицкого и Бобриковского по +3 (соответственно с 8 до 11 и с 3 до 6).
Больше всего краж имущества зарегистрировано на территориях Городищенского сельисполкома — 15, Оснежицкого – 13, Молотковичского – 12 краж, Оховского и Плещицкого по 10, Новодворского – 9.
Согласно проведенному анализу краж имущества, по предмету преступного посягательства, наибольшее количество составляют кражи денежных средств (-7; 30 — 23), велосипеды (по 13), продовольственные товары (-2; 12 — 10), электрооборудование (-7; 12 — 5).
Обращает на себя внимание ситуация, складывающая с кражами велосипедов. Если по итогам 9 месяцев т.г. их количество зарегистрировано на уровне аналогичного периода прошлого года, то с учетом поступивших в РОВД в октябре т.г. и продолжающих поступать сообщений и заявлений граждан о фактах хищений дорожных велосипедов, по итогам октября прогнозируется рост краж велосипедов в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.
Обращаясь к нашим гражданам, в целях недопущения краж велосипедов и тем самым причинения им материального ущерба Пинский РОВД рекомендует:
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