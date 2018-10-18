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Во время «прямой линии» жители области могут поделиться предложениями по актуальным проблемам развития региона с представителем Госконтроля
19.10.2018 — Разное | Полесская правда
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25 октября с 13.00 до 14.00 первый заместитель председателя Комитета государственного контроля Республики Беларусь Иван Петрович Романович проведет «прямую телефонную линию» с жителями области.
Высказать предложения и задать вопросы в ходе «прямой линии» можно по телефону в городе Бресте – 8-0162-21-31-21.
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