Во время «прямой линии» жители области могут поделиться предложениями по актуальным проблемам развития региона с представителем Госконтроля

25 октября с 13.00 до 14.00 первый заместитель председателя Комитета государственного контроля Республики Беларусь Иван Петрович Романович проведет «прямую телефонную линию» с жителями области.



Во время «прямой телефонной линии» вы можете поделиться с представителем Комитета предложениями по актуальным проблемам развития региона, использованию бюджетных средств, финансово-хозяйственной деятельности промышленных, аграрных, строительных, жилищно-коммунальных предприятий, организаций социальной сферы, развитию объектов придорожного сервиса и агроэкотуризма, высказаться по поводу работы должностных лиц вертикали, предприятий и организаций, деятельности контролирующих и надзорных органов.

Высказать предложения и задать вопросы в ходе «прямой линии» можно по телефону в городе Бресте – 8-0162-21-31-21.