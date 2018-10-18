ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Во время «прямой линии» жители области могут поделиться предложениями по актуальным проблемам развития региона с представителем Госконтроля

19.10.2018 — Разное | Полесская правда  
Размер текста:
A
A
A
>

25 октября  с 13.00 до 14.00 первый заместитель председателя Комитета государственного контроля Республики Беларусь Иван Петрович Романович проведет «прямую телефонную линию» с жителями области.

Во время «прямой линии» жители области могут поделиться предложениями по актуальным проблемам развития региона с представителем Госконтроля
Во время «прямой телефонной линии» вы можете поделиться с представителем Комитета предложениями по актуальным проблемам развития региона, использованию бюджетных средств, финансово-хозяйственной деятельности промышленных, аграрных, строительных, жилищно-коммунальных  предприятий, организаций социальной сферы, развитию объектов придорожного сервиса и агроэкотуризма, высказаться по поводу работы должностных лиц вертикали, предприятий и организаций, деятельности контролирующих и надзорных органов.

Высказать предложения и задать вопросы в ходе «прямой линии»  можно по телефону в городе Бресте – 8-0162-21-31-21.

Оставить комментарий

« ИМНС по Пинскому району напомнила о приближении срока уплаты имущественных налогов
Правовой приём по трудовым вопросам проведёт главный правовой инспектор труда обкома профсоюза работников АПК »
Новости дня
Новости разные
 
Вынесен приговор командиру роты и прапорщику из Печей
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

18.10.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Міёрскія навіны
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
19.10.2018
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика