Число отказов белорусам во въезде в Израиль выросло почти вдвое

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Если в 2017 году таких отказов было 249, то с начала этого года – уже 404.

Проблему обсудили 19 октября глава постоянной комиссии Совета Республики Александр Попков и депутат Кнессета Израиля Йоэль Развозов, передает БЕЛТА .

Израильский парламентарий отметил, что Беларусь входит в число стран, вызывающих наименьшие опасения с точки зрения нелегальной миграции. Тем не менее, проблема с отказами во въезде обостряется. "Существует вопрос, мы его решаем сейчас. Здесь также очень важно дать людям информацию, как не попадать в неприятные ситуации и облегчить жизнь пограничникам", - сказал депутат. Он заверил, что ведет переговоры с соответствующими службами, акцентируя внимание на благополучном статусе Беларуси.

Представитель Кнессета посоветовал белорусам внимательно изучать требования к документам и по возможности не волноваться на собеседовании при прохождении погранконтроля.

Представители Беларуси и Израиля также обсудили перспективы развития туризма. Многие израильтяне имеют белорусские корни и желают приобщиться к истории своих предков, ознакомиться с памятниками еврейской культуры, посетить родинубывшего президента Израиля Шимона Переса, уроженца Воложинского района. Также граждане Израиля проявляют большой интерес к II Европейским играм, которые пройдут в Беларуси в 2019 году.

