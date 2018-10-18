ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Число отказов белорусам во въезде в Израиль выросло почти вдвое

19.10.2018 14:55 — Разное | Ежедневник  
Размер текста:
A
A
A
Число отказов белорусам во въезде в Израиль выросло почти вдвое

фото: kp.ru

Если в 2017 году таких отказов было 249, то с начала этого года – уже 404.

Проблему обсудили 19 октября глава постоянной комиссии Совета Республики Александр Попков и депутат Кнессета Израиля Йоэль Развозов, передает БЕЛТА.

Израильский парламентарий отметил, что Беларусь входит в число стран, вызывающих наименьшие опасения с точки зрения нелегальной миграции. Тем не менее, проблема с отказами во въезде обостряется. "Существует вопрос, мы его решаем сейчас. Здесь также очень важно дать людям информацию, как не попадать в неприятные ситуации и облегчить жизнь пограничникам", - сказал депутат. Он заверил, что  ведет переговоры с соответствующими службами, акцентируя внимание на благополучном статусе Беларуси.

Представитель Кнессета посоветовал белорусам внимательно изучать требования к документам и по возможности не волноваться на собеседовании при прохождении погранконтроля.

Представители Беларуси и Израиля также обсудили перспективы развития туризма. Многие израильтяне имеют белорусские корни и желают приобщиться к истории своих предков, ознакомиться с памятниками еврейской культуры, посетить родинубывшего президента Израиля Шимона Переса, уроженца Воложинского района. Также граждане Израиля проявляют большой интерес к II Европейским играм, которые пройдут в Беларуси в 2019 году.
 

 
 
Ссылка на источник 50
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Если в 2017 году таких отказов было 249, то с начала этого года – уже 404.
 
Новости дня
Новости разные
 
Беларусь за 8 месяцев увеличила ввоз нефтепродуктов из РФ на 25%, в августе импорт продолжил снижаться
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

18.10.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Міёрскія навіны
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
19.10.2018
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика