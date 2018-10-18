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Командир роты и прапорщик из Печей приговорены к 6 и 4 годам лишения свободы

19.10.2018 14:38 — Разное | БелТА  
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Командир роты и прапорщик из Печей приговорены к 6 и 4 годам лишения свободы
В зале суда

19 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минский областной суд огласил судебное постановление по уголовному делу в отношении двух военнослужащих - Артура Вирбала и Павла Суковенко, передает корреспондент БЕЛТА.

Военнослужащие признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 и 2 ст.455 УК. Речь идет о превышении власти и служебных полномочий, совершенном из иной личной заинтересованности (Суковенко - из корыстной заинтересованности), повлекшем причинении существенного вреда правам и законным интересам граждан, государственным и общественным интересам, а также в превышении власти, сопряженном с насилием.

Командир роты Павел Суковенко приговорен к 6 годам, а прапорщик Артур Вирбал - к 4 годам лишения свободы в колонии усиленного режима. Они лишены права занимать определенные должности в течение пяти лет, а также воинских званий "старший лейтенант", "прапорщик".

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован в установленном законом порядке.

Артур Вирбал был старшиной роты, в которой в 72-м ОУЦ в Печах служил Александр Коржич, а Павел Суковенко - ее бывший командир.

Вирбал свою вину признал полностью. Как следует из материалов обвинения, он неоднократно избивал подчиненных, в том числе деревянной палкой, заставлял отжиматься. Такое наказание применялось как за упущения по службе, так и по надуманным причинам.

Павел Суковенко, по данным следствия, присваивал часть ежемесячного денежного довольствования, которое должен был выдавать военнослужащим. Кроме того, он заставлял подчиненных отжиматься, избивал их деревянной палкой за неправильные ответы при проверке знаний устава, требовал покупать ему продукты и сигареты. Свою вину он признал частично. Обвиняемый отрицает, что избивал военнослужащих.

Среди потерпевших по этому делу - сержанты Евгений Барановский и Антон Вяжевич, а также младший сержант Егор Скуратович. Они в свою очередь проходят обвиняемыми по делу о гибели рядового Александра Коржича.

Тело Александра Коржича, который проходил срочную службу с мая 2017 года, было обнаружено 3 октября в подвале здания на территории воинской части в Борисовском районе. По результатам расследования СК пришел к выводу, что имело место доведение до самоубийства.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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19 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минский областной суд огласил судебное постановление по уголовному делу в отношении двух военнослужащих - Артура Вирбала и Павла...
 
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