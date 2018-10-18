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Макей рассказал Лукашенко о соглашениях с ЕС
19.10.2018 — Разное | Mir24.TV Belarus
Президент Беларуси Александр Лукашенко в Минске обсудил с главой МИД страны Владимиром
Ранее президент Беларуси поручил премьер-министру страны Сергею Румасу взять под контроль вопросы развития
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Министр иностранных дел сообщил, что в этом году замедлился вывоз товаров за границу, однако по итогам года ожидаются положительные результаты.
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