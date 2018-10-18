Макей рассказал Лукашенко о соглашениях с ЕС

Президент Беларуси Александр Лукашенко в Минске обсудил с главой МИД страны Владимиром Макеем вопросы внешней торговли. Макей заявил, что в этом году незначительно замедлился вывоз товаров за границу, передает «МИР 24».



Но по итогам года все же ожидают позитивные результаты. На встрече обсудили и визовые вопросы со странами Евросоюза. В ближайшее время Минск и Брюссель планируют подписать ряд соглашений.



«В целом есть существенные подвижки по всем документам, но, к сожалению, не по нашей вине периодически появляются какие-то новые нюансы», – заявил министр.



Помимо этого Александр Лукашенко поручил ведомству активизировать работу со странами Евросоюза.

Ранее президент Беларуси поручил премьер-министру страны Сергею Румасу взять под контроль вопросы развития импортозамещения . По словам Лукашенко, государство импортирует столько товаров, что «в глазах порой становится темно».