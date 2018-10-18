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Познавая белый свет. 25-й кинофестиваль «Лістапад» пройдет со 2 по 9 ноября

19.10.2018 15:11 — Разное | Аргументы и факты  
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Познавая белый свет. 25-й кинофестиваль «Лістапад» пройдет со 2 по 9 ноября
Слоган служит отсылкой к одному из любимых авторов кинофестиваля Кире Муратовой. © / Фото из открытых источников

Именно на такое кино, которое говорит о близком языком высокого искусства, «Лістапад» хотел бы равняться при создании своих программ. «Увлеченья», «Чеховские мотивы», «Настройщик», «Мелодия для шарманки» - фильмы Киры Муратовой сопутствуют всей 25-летней истории Минского МКФ. Более того, в последние годы режиссер отказывалась от поездок на многие фестивали, но Минск стал счастливым исключением - здесь в 2013 году она представила свою картину «Вечное возвращение».

Познавая белый свет. 25-й кинофестиваль «Лістапад» пройдет со 2 по 9 ноября Как снять лучший фильм без денег

«Познавая белый свет» - один из тех фильмов советской эпохи, которые не устаревают, а, наоборот, с каждым годом воздействуют на зрителя все сильнее. Кино Киры Муратовой - это новация, актуальность и вечные темы. Мы с большим трепетом относимся к Кире Георгиевне и к тому вниманию, которое она уделяла фестивалю, - говорит программный директор фестиваля Игорь СУКМАНОВ. - В то же время мы хотим пригласить «познать белый свет» в прямом смысле, потому что кино - это не просто увлекательный рассказ. Погружаясь в совершенно разные контексты, культуры, сюжеты мы узнаем о мире, а вместе с тем познаем и самих себя».

О кино

Одна из важнейших секций Минского международного кинофестиваля - Национальный конкурс - познакомит зрителей с лучшими работами нового белорусского кино. Фильмы, разнообразные тематически и жанрово, представляют интерес как для отечественной, так и для зарубежной фестивальной публики. При формировании образа современного кинопроцесса в стране организатором «Лістапада» важно, чтобы картины оценивало международное жюри, способное определить место белорусского кино в контексте мирового. На этот раз в состав жюри вошли фестивальный агент из Франции Паскаль Рамонда, отборщик Венецианского кинофестиваля Рената Санторо и белорусский режиссер Дарья Юркевич.

«Национальный конкурс для нас - особое пространство, своеобразная лаборатория. Поскольку современное белорусское кино активно формируется и только начинает поворачиваться в сторону мировой киноиндустрии, его нужно поддерживать и направлять, а с помощью международных экспертов - выявлять таланты и давать им путевку в жизнь, - говорит Игорь Сукманов. - Фильмы будут оценивать не просто режиссёры и фестивальные агенты, а профессионалы с собственным представлением о мире и искусстве. Их «двойки» или «пятерки» станут объективной оценкой, поскольку они трезво и прагматично оценивают современный кинопроцесс. В жюри приглашаются те, от кого во многом зависит успех фестивальной судьбы картин. Для них это хорошая возможность что-то у нас увидеть, а для нас - помочь белорусским фильмам вырваться за привычные пределы».

Познавая белый свет. 25-й кинофестиваль «Лістапад» пройдет со 2 по 9 ноября Фильм "Хрусталь" получил Гран-при кинофестиваля в Алматы

Bel:Cinema

С 3 по 8 ноября пройдут мероприятия Индустриальной платформы Bel:Cinema. Представители белорусской и международной киноиндустрии встретятся, чтобы обсудить актуальные вопросы кинопроизводства, продвижения национального кино в Беларуси и за ее пределами. На этот раз главной площадкой проекта станет киностудия «Беларусьфильм».

«Когда создавалась Индустриальная платформа, у нас была творческая задача сделать ее местом встречи белорусских и международных профессионалов из мира кино. В этом году мечта вновь станет реальностью: мы наблюдаем живой интерес к продуктивному общению и желание выстроить рабочий диалог как со стороны частных белорусских продюсеров и киностудии «Беларусьфильм», так и со стороны международных киноэкспертов, - рассказывает о Bel:Cinema координатор Индустриальной платформы Лизавета БОБРИКОВА. - Индустрия остается верной выбранным направлениям: образование, налаживание отношений между белорусскими и международными кинематографистами и продвижение белорусского кино».

Для Индустрии этого года выделено несколько ключевых тем. Вместе с продюсерским Центром современной культуры «Бегущая черепаха» участники поговорят о белорусской кинодистрибуции, а независимые эксперты международного рынка расскажут про свой опыт продвижения национальных фильмов. Диалог частного и государственного, отечественного и зарубежного кино на тему копродукции белорусских кинокомпаний с зарубежными состоится на площадке киностудии «Беларусьфильм».

Четвертая платформа Bel:Cinema также позволит кинематографистам принять участие в мастер-классе директора анимационного фестиваля Tindirindis Валентаса Аскиниса и в мастер-классе сценариста и профессора Чикагского университета Рональда Фальзоне.

Одним из самых важных событий программы станет ежегодный питчинг проектов. Режиссеры и продюсеры, прошедшие отбор, представят свои проекты экспертам. Специалисты международного рынка кино, представители фестивалей и индустрий Европы обсудят работы авторов и дадут практические рекомендации. Участники смогут побороться за партнёрские призы и фестивальные аккредитации.

«Мы хотим дать понять, что киностудия открыта к сотрудничеству и готова к самым неожиданным его формам. Что «Беларусьфильм» налаживает контакты и ищет партнеров и друзей. Что здесь большая история и возможности, а сама киностудия может стать местом для реализации творческих идей», - комментирует директор «Беларусьфильма» Владимир КАРАЧЕВСКИЙ.

 
Теги: Минск
 
 
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Слоган 25-го - юбилейного - «Лістапада» «Познавая белый свет» служит отсылкой к одному из любимых авторов кинофестиваля Кире Муратовой и ее одноименной картине.
 
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