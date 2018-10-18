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Вынесен приговор командиру роты и прапорщику из Печей

19.10.2018 15:06 — Разное | KYKY  
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Пока мы ожидаем решения по «делу Коржича», закончился отдельный процесс по командирам из военной части в Печах. 17 октября командир роты Павел Суковенко и прапорщик Артур Вирбал выступили с последним словом. 19 октября Минский областной суд вынес решение по делу − Павла приговорили к шести годам лишения свободы, Артура − на четыре года колонии усиленного режима, пишет euroradio.fm. Их также лишили воинских званий. 

Их признали виновными в злоупотреблении властью (статья 455 Уголовного кодекса). Так как время «отсидки» считается с момента задержания, год они за решёткой уже провели. Напомним, командира учебно-танковой роты Павла Суковенко обвинили в том, что он били солдат палкой, забирал у них деньги и еду. Вирбала обвинили в применении физической силы к солдатам. Он на суде во всём признался.

Суковенко, услышав приговор, закрыл глаза. По выражению лица Вирбала было понятно, что он не ожидал такого сурового наказания, пишет TUT.by. Он тяжело вздохнул и что-то тихо сказал. Адвокат Суковенко Александр Галиев заявил: «Высока вероятность, что мы будем обжаловать приговор».

Артур Вирбал, про которого потерпевшие по делу не сказали ничего плохого, на последнем слове попросил судью «назначить мне наказание, не связанное с лишением свободы. В дальнейшем планирую трудоустроиться, чтобы приносить пользу своей семье и обществу». Свою вину он признал.

Суковенко тоже признал вину и попросил не лишать его свободы: «Никто из потерпевших, как они сказали, не испытывал какого-то давления с моей стороны. Не считал себя потерпевшим. Прошу это учесть и строго меня не наказывать. Думаю, я еще смогу приносить пользу обществу и главным образом своей семье».

 

Читайте по теме: «Дело Коржича». Обвиняемые выступили с последним словом в суде

 
 
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Пока мы ожидаем решения по «делу Коржича», закончился отдельный процесс по командирам из военной части в Печах. 17 октября командир роты Павел Суковенко и прапорщик...
 
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