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Вынесен приговор командиру роты и прапорщику из Печей
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Пока мы ожидаем решения по «делу Коржича», закончился отдельный процесс по командирам из военной части в Печах. 17 октября командир роты Павел Суковенко и прапорщик Артур Вирбал
Их признали виновными в злоупотреблении властью (статья 455 Уголовного кодекса). Так как время «отсидки» считается с момента задержания, год они за решёткой уже провели. Напомним, командира учебно-танковой роты Павла Суковенко обвинили в том, что он били солдат палкой, забирал у них деньги и еду. Вирбала обвинили в применении физической силы к солдатам. Он на суде во всём
Суковенко, услышав приговор, закрыл глаза. По выражению лица Вирбала было понятно, что он не ожидал такого сурового наказания,
Артур Вирбал, про которого потерпевшие по делу не сказали ничего плохого, на последнем слове попросил судью «назначить мне наказание, не связанное с лишением свободы. В дальнейшем планирую трудоустроиться, чтобы приносить пользу своей семье и обществу». Свою вину он признал.
Суковенко тоже признал вину и попросил не лишать его свободы: «Никто из потерпевших, как они сказали, не испытывал какого-то давления с моей стороны. Не считал себя потерпевшим. Прошу это учесть и строго меня не наказывать. Думаю, я еще смогу приносить пользу обществу и главным образом своей семье».
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