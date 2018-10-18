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Будет обжалование? Суд приговорил командира роты Коржича к 6 годам тюрьмы, старшину — к 4 годам

19.10.2018 14:56 — Разное | Партизан  
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19 октября в суде Минского района на выездном заседании Минского областного суда был вынесен приговор старшему лейтенанту Павлу Суковенко и прапорщику Артуру Вирбалу. Суковенко приговорен к 6 годам лишения свободы, Вирбал — к 4 годам колонии усиленного режима.



Срок наказания отсчитывается с момента задержания т. е. год они уже отсидели. Именно такие сроки для военнослужащих запрашивал государственный обвинитель Вадим Лолуа. Суковенко и Вирбала признали виноватыми в "злоупотреблении властью, превышении власти или бездействии власти" (части 1,2 статьи 455 УК). Павел Суковенко частично признал свою вину, Артур Вирбал — полностью. Приговор без штрафа, с лишением права занимать организационные должности на 5 лет. Суковенко лишили звания старшего лейтенанта, а Вирбала — прапорщика.

Старший лейтенант в последнем слове просил суд учесть, что никто из потерпевших — семерых сержантов — не чувствовал унижения от его действий. Прапорщик, признав вину полностью, всё же попытался оправдаться: “Я просто хотел их взбодрить, настроить на рабочий лад. Я не хотел реализовать властные амбиции, поднять свой авторитет”. Оба обвиняемых просили строго их не наказывать и не лишать свободы.

Старший лейтенант Павел Суковенко командовал в Печах ротой, в которой служил пинчанин Александр Коржич, погибший осенью 2017 года. Прапорщик Артур Вирбал был в этой роте старшиной. Как известно, по делу о гибели Коржича идёт отдельный процесс, фигурантами которого являются трое сержантов. 5 ноября по “делу Коржича” будет вынесен приговор.


Сегодня на провозглашение суда пришло много офицеров (раньше приходили в основном курсанты).

Адвокаты говорят, что высокая вероятность обжалования приговора. Присутствующая жена Суковенко Маргарита от комментариев отказалась, пишет euroradio.fm


 
 
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19 октября в суде Минского района на выездном заседании Минского областного суда был вынесен приговор старшему лейтенанту Павлу Суковенко и прапорщику Артуру...
 
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