Будет обжалование? Суд приговорил командира роты Коржича к 6 годам тюрьмы, старшину — к 4 годам









Срок наказания отсчитывается с момента задержания т. е. год они уже отсидели. Именно такие сроки для военнослужащих запрашивал государственный обвинитель Вадим Лолуа. Суковенко и Вирбала признали виноватыми в "злоупотреблении властью, превышении власти или бездействии власти" (части 1,2 статьи 455 УК). Павел Суковенко частично признал свою вину, Артур Вирбал — полностью. Приговор без штрафа, с лишением права занимать организационные должности на 5 лет. Суковенко лишили звания старшего лейтенанта, а Вирбала — прапорщика.





Старший лейтенант в последнем слове просил суд учесть, что никто из потерпевших — семерых сержантов — не чувствовал унижения от его действий. Прапорщик, признав вину полностью, всё же попытался оправдаться: “Я просто хотел их взбодрить, настроить на рабочий лад. Я не хотел реализовать властные амбиции, поднять свой авторитет”. Оба обвиняемых просили строго их не наказывать и не лишать свободы.





Старший лейтенант Павел Суковенко командовал в Печах ротой, в которой служил пинчанин Александр Коржич, погибший осенью 2017 года. Прапорщик Артур Вирбал был в этой роте старшиной. Как известно, по делу о гибели Коржича идёт отдельный процесс, фигурантами которого являются трое сержантов. 5 ноября по “делу Коржича” будет вынесен приговор.









Сегодня на провозглашение суда пришло много офицеров (раньше приходили в основном курсанты).





пишет euroradio.fm Адвокаты говорят, что высокая вероятность обжалования приговора. Присутствующая жена Суковенко Маргарита от комментариев отказалась,euroradio.fm



