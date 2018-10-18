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Милиция задержала мужчину, который угрожал взорвать офис РАБОТА.TUT.BY
Происшествие случилось утром 19 октября. После получения двух писем с угрозами и оскорблениями сотрудники компании обратились к правоохранителям. Помещение обследовали сапёры, кинолог со служебной собакой, однако ничего подозрительного не нашли,
Уже через несколько часов личность злоумышленника стала известна милиции. Ему 30 лет. Два года назад мужчина уже был осуждён за заведомо ложное сообщение об опасности. Теперь же его ждёт новое наказание — от штрафа до пяти лет лишения свободы.
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Происшествие случилось утром 19 октября. После получения двух писем с угрозами и оскорблениями сотрудники компании обратились к правоохранителям. Помещение...
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