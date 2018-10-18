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Спортсмены из России и с Украины завоевали одну медаль на двоих

19.10.2018 14:44 — Разное | Партизан  
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Российско-украинский дуэт Руслан Терновой — София Лискун завоевал бронзовые медали в прыжках в воду на юношеских Олимпийских играх в Буэнос-Айресе. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте соревнований.

По итогам шести попыток пара набрала 371,15 балла. Победителем стал китайско-колумбийский дуэт Лин Шан — Даниэль Рестрепо Гарсиа (391,35). Второе место досталось немке Елене Вассен и китайцу Лян Цзюнцзи (390,10).

Терновой в интервью РИА Новости прокомментировал выбор партнерши. «Нас ничто не смущало. Изо всех сборных мы между собой лучше всех общаемся. Я бы не сказал, что прыжков в серии было много, но было достаточно команд. Очень доволен своим выступлением здесь и всем на Играх. Бассейн, атмосфера — все было супер», — заявил спортсмен, пишет lenta.ru

Соревнования с участием смешанных интернациональных пар являются экспериментальным форматом для прыжков в воду.


Сборная России на юношеских Олимпийских играх в Буэнос-Айресе завоевала первое место в общекомандном зачете, побив рекорд по количеству золотых наград. В активе российских спортсменов 28 золотых наград.


 
 
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Российско-украинский дуэт Руслан Терновой — София Лискун завоевал бронзовые медали в прыжках в воду на юношеских Олимпийских играх в Буэнос-Айресе. Об этом...
 
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