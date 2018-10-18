Знаменитый храм Саграда Фамилия выплатит 36 млн евро за 133 года строительства без лицензии

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По данным издания, собор должен будет выплатить всю сумму в течение десяти лет. Из нее € 22 млн пойдут на улучшение общественного транспорта, а € 7 млн — на строительство прямого доступа к собору из метро. Ежегодный бюджет собора составляет € 80 млн.





Власти города также отметили, что для того, чтобы продолжить работы в 2019 году, строителям придется получить лицензию. Для этого они будут вынуждены изменить план собора.





Как отметили в мэрии, € 36 млн, которые перечислит Саграда Фамилия, должны будут компенсировать дополнительные затраты города, вызванные строительством. Собор Святого Семейства является самым посещаемым зданием Барселоны и ежегодно привлекает в город 20 миллионов туристов.









Саграда Фамилия — один из самых известных мировых «долгостроев». Проект храма принадлежит архитектору Антонио Гауди. Строительство собора Святого Семейства началось в 1882 году, но затянулось из-за проблем с финансированием, а также из-за гражданской войны. Согласно планам архитекторов, все строительные работы завершат в 2026 году, пишет tut.by.







