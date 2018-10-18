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С 17 октября белорусы не смогут получать льготные лекарства против болезней сердца и глаз

19.10.2018 14:14 — Разное | Партизан  
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Основную часть лекарств, которые предназначены для лечения болезней сердечно-сосудистой системы и глаукомы, сейчас нельзя приобрести в льготном порядке: со значительной скидкой (10 или 50%) или получить бесплатно.

С 17 октября белорусы не смогут получать льготные лекарства против болезней сердца и глаз
Иллюстративное фото
Об этом Еврорадио рассказали сразу несколько слушателей, которые не смогли приобрести необходимые лекарства по выписанным рецептам. Информацию подтвердили в аптеках.

Одна из покупательниц, например, сегодня не смогла купить лекарства против венозной болезни. Всё, что смог предложить провизор — приобрести необходимые препараты почти 50 рублей каждый (нужно их минимум три упаковки) или обратиться к врачу, чтобы необходимый рецепт как-нибудь изменили.

Так называемый "основной список" утверждён постановлением №65 Министерства здравоохранения. Изменения были внесены ещё 13 августа 2018 года, однако в силу изменения вступили 17 октября, причём, в аптечные системы продажи поправки внесли только 18 октября.

Корреспонденту Еврорадио удалось поговорить с сотрудницей одной из столичных аптек.

"Об этих нововведениях мы узнали утром, когда вдруг не смогли отпустить препарат по льготе. Специальная программа, которая контролирует продажу препаратов, не пропустила бесплатный отпуск. Как выяснилось, не получилось не только у меня: многие из моих коллег пожаловались, что некоторые лекарства сейчас невозможно продать или отпустить по льготе. Начали разбираться и оформлять запрос в вышестоящие органы. Как выяснилось, они пока даже не могут дать никаких инструкций".

"В комплексных лекарствах действующие средства работают друг с другом, а по-отдельности они теряют свою эффективность"
Чтобы проще понимать ситуацию, нужно отметить, как происходит продажа и отпуск таких лекарств. Существует утверждённый Минздравом так называемый "основной список" лекарственных средств, которые должны быть в каждой (не важно, частной или государственной) аптеке. Причём, в наличии обязательно должны быть как минимум три единицы этого препарата. Все средства из списка могут отпускаться как по полной стоимости, что чаще всего совсем недёшево, или по льготам, которые предоставляет врач, выписывая какой-либо препарат.

Исключение из списка, однако же, касается только комплексных лекарственных средств, то есть тех, в составе которые есть именно не только основное действующее средство, но и дополнительные. Они могут дополнять или помогать создавать более действенные препараты, например, нейтрализуя некоторые негативные последствия приёма сильных основных действующих средств.

"Проблема исключения комплексных лекарственных средств также в том, что иногда именно из-за своей комплексности они действуют намного эффективнее, — рассказывает провизор. — К тому же, например некоторые капли для лечения глаукомы имеют в своём составе 3-4 действующих вещества. Так, после запрета на льготную продажу, врачи смогут выписывать лекарства, но вместо одного наименования людям придётся брать три-четыре. Во-первых, это неудобно. А во-вторых, суть комплексных лекарственных средств в том, что они имеют специально построенную химическую связь, чтобы все действующие средства могли работать друг с другом. А вот по отдельности они могут быть уже совсем не такие эффективные. И даже не то что эффективные — они могут вообще нейтрализовывать один другой".


В одной из минских поликлиник Еврорадио сказали, что пока ничего не слышали об ограничениях льготной продажи лекарств в аптеках. Наоборот, там говорят, что "основной список" не так давно даже расширился.

На момент выхода публикации получить комментарий у представителей Минздрава не удалось. Пресс-секретарь Юлия Ванина пообещала Еврорадио прокомментировать информацию в течение сегодняшнего дня.


 
 
Ссылка на источник 24
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Основную часть лекарств, которые предназначены для лечения болезней сердечно-сосудистой системы и глаукомы, сейчас нельзя приобрести в льготном порядке: со...
 
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