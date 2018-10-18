Заявку на Дзяды-2018 в Минске подали на 28 октября

Год тому назад, акция на Дзяды прошла 5 ноября, фото Воли Офицеровой

Партия подала заявку на традиционные шествие и митинг в Минске, приуроченные ко дню памяти предков — Дзяды, рассказал Радио «Свабода» заместитель председателя КХП БНФ Юрий Беленький.









Акции просят разрешить провести в воскресенье 28 октября (католики отмечают Деды 2 ноября). Как говорит Беленький, шествие должно пройти по традиционному маршруту и в традиционном формате.