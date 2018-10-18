Лукашенко предложил отправлять студентов в армию на летних каникулах



"Скосишь от армии - потом не знаю, на ком ты женишься. Сегодня девчонка хочет, чтобы рядом с нею был мужик, а не просто кто-то там в штанах ходил. И поэтому сейчас я думаю, а как ребят, которые поступили в вуз, подготовить и сделать мужиками. Мы же им отсрочку даем, а потом им после того, как закончат вуз, уже не хочется служить, они ищут разные способы..." - отметил Александр Лукашенко.

По мнению Президента, отправлять студентов в армию можно на пару месяцев во время летних каникул. После первого курса они смогут получить начальную военную подготовку, после второго - освоить военную специальность. "Но в зависимости от того, к чему он больше склонен и чем занимается в вузе. Если он радиоэлектроникой занимается, значит, будет С-300 осваивать", - привел пример глава государства.

Продолжить армейские сборы можно и на последующих курсах. Так, молодые люди фактически побывают в армии, но не отрываясь от учебы. "После окончания вуза, когда он уже понюхает этот порох, он будет хорошим специалистом. Он получает офицерское звание и где-то еще три месяца после вуза служит как офицер, готовит молодежь и так далее", - добавил Александр Лукашенко.

Президент заметил, что реализовать это в Беларуси, компактной стране, не проблема. Однако он обратил внимание, что это всего лишь один из возможных способов решения проблемы, связанной с уклонением от срочной службы. Пока принимать такое решение не планируется, прорабатываются различные варианты.

"Но мужик должен уметь разговаривать с оружием. В противном случае он не сможет защитить свою семью, своего ребенка, жену, мать. Это же наша функция - защищать и умереть ради женщины. Так было всегда", - подчеркнул глава государства.