«Ударь меня, если хочешь». Как тайм-ауты меняют ход теннисных матчей?

Одну из главных ролей в нынешнем прогрессе белорусской теннисистки Арины Соболенко сыграл ее тренер Дмитрий Турсунов. А его фразы, которыми он подбадривает спортсменку во время матчевых коучингов, уже разошлись на цитаты и вполне могли бы дополнить учебники по психологии для теннисистов. «АиФ» вспомнил случаи, когда теннисные коучинги из рядовых становились резонансными.

ПОДСЛУШАТЬ РАЗГОВОР

Правило о вызове тренера на корт один раз в сет, а также во время медицинских тайм-аутов и «туалетных» перерывов соперницы было введено в рамках масштабной реформы WTA в 2009 году. Согласно ему тренер перед выходом к игроку обязан надеть микрофон, чтобы их разговор можно было услышать в телетрансляции. На турнирах «Большого шлема» тренерских тайм-аутов нет.

С одной стороны, консультация тренера может повысить качество игры и общую зрелищность матча, ведь какому зрителю не интересно послушать, о чем говорят теннисистка и тренер? При этом противники подобной практики утверждают, что подсказки тренера сводят почти на нет борьбу соперников именно один на один.

Кроме того, они говорят, что тренерские тайм-ауты в некотором роде дискредитируют женский спорт: мол, спортсменка не может сделать свою работу без посторонней помощи. Ведь в мужском туре консультации тренера во время теннисных поединков сейчас не практикуются.

Часть специалистов сходятся во мнении, что тренерские тайм-ауты практически всегда бессодержательны и бесполезны, однако не в случае с Соболенко и Турсуновым.

«ЧТО ТЫ ТВОРИШЬ?»

Дмитрий Турсунов достаточно хорошо чувствует эмоциональное состояние спортсменки. Даже когда матч складывается в целом неплохо, он зачастую находит за что покритиковать. К примеру, в поединке с датчанкой Каролин Возняцки в Монреале Соболенко играла хорошо, но первыми словами тренера было: «Что ты творишь? Почему так ведешь себя на корте? Что за цирк устраиваешь? Не устраивай из этого матча финал «Уимблдона». В то же время в трудные моменты тренер старается поддержать Арину и заставить ее поверить в себя: «Давай, ты можешь. Сама это знаешь».

Один из самых ярких «спичей» Турсунова случился на победном для Соболенко турнире в Ухане. В матче против украинки Элины Свитолиной исход поединка решался в третьем сете, перед началом которого белоруска решила воспользоваться помощью тренера.

Разговор вышел довольно резким с точки зрения обычного зрителя: «Думаешь, я волшебник, который скажет тебе волшебное слово - и ты перестанешь не попадать? Хватит устраивать концерты, размахивать руками. «Ай, эта истеричка сама все отдаст» - она так думает и видит. Закрой свой рот и начни играть в теннис». Удивительно, но после подобной эмоциональной встряски Арина Соболенко разгромила соперницу, отдав ей в третьем сете лишь один гейм.

Не раз во время тайм-аутов тренер то ли в шутку, то ли всерьез предлагал спортсменке ударить его или сломать ракетку для снятия эмоционального напряжения. В разговоре может присутствовать нецензурная лексика, но спортсмены и тренеры предупреждены, что слова могут попасть в эфир телетрансляций, особо эмоциональные рискуют получить крупный штраф за несдержанность.

«УЙДИ ВООБЩЕ ОТСЮДА»

Иногда тренерские тайм-ауты перерастают в настоящее реалити-шоу. В 2017 году во время турнира в американском Нью-Хэйвене встречались казахстанская теннисистка Юлия Путинцева и француженка Ализе Корне. Матч складывался не в пользу спортсменки из Казахстана, и в паузе она вызвала на корт тренера.

С первой минуты коучинга было понятно, что спортсменку переполняют негативные эмоции и она больше нуждается в том, чтобы их выплеснуть, нежели в подсказках тренера. За минуту 22-летняя спортсменка предположила, что наставник не наблюдает за ее игрой, а смотрит смешные видео на смартфоне, предложила ему начать аплодировать ошибкам соперницы, а также «уйти вообще отсюда» и «перестать дебильно ухмыляться». Не помогло. Тот матч казахстанская теннисистка проиграла с разгромным счетом - 0:6, 0:6.

На следующий день Юлия Путинцева публично извинилась перед тренером, но видеозапись ее неординарного поведения до сих пор популярна среди пользователей Сети.

«ПРОТИВНО С НЕЙ ИГРАТЬ»

Не смогла сдержать своих эмоций во время одного из матчей и испанка Гарбинье Мугуруса, попросив тренера заткнуться. Наставник не упустил из виду эту несдержанность спортсменки и во время следующей паузы попросил ее больше никогда не говорить ему подобного.

Разговор на повышенных тонах произошел и у россиянки Елены Весниной во время финала турнира в Индиан-Уэллсе в 2017 году со своим отцом-тренером: «Пап, ты в своем уме?» - вопрошала спортсменка на его призыв играть по определенному плану. Финал россиянка в итоге выиграла.

Иногда во время разговора тет-а-тет с тренером спортсменки могут позволить себе оскорбления и в адрес соперниц. Чемпионка «Ролан Гаррос-2017» латвийка Елена Остапенко в 2016 году в Нью-Хейвене обсудила с мамой-тренером игру соперницы - польки Агнешки Радванской и заявила, что ей противно с ней играть: «Она играет на уровне любителя в Латвии. Я в пятьсот раз лучше играю, просто ошибаюсь. Она так коряво играет, что аж противно. В следующий раз не буду даже на корт выходить против такой».

Любопытные диалоги встречаются в ходе женских теннисных матчей регулярно, а оставлять тренерские тайм-ауты или нет - решение за специалистами. Но то, что они делают эфир более насыщенным и эмоциональным, - факт, зритель от этого только выигрывает.