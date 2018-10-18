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"Сын - хороший утяжелитель". Мамы, которые тренируются с детьми вместо гантелей

19.10.2018 15:32 — Разное | Tut.by  
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GO.TUT.BY поговорил с молодыми мамами, которые не только находят время для тренировок, но и делают это с детьми вместо гантелей и утяжелителей: для малышей — это игра, для мам — эффективная нагрузка.

«Он смеется, а я приседаю»

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Фитнес мама дважды ❤ Ⓚⓡⓘⓢⓣⓘ ❤ (@chekunja) on Sep 6, 2018 at 2:00am PDT

Брестчанка Кристина Вайщук называет себя фитнес-мамой. Детей у нее двое. Младшему, Даниэлю, всего девять месяцев, но он тоже занимается спортом: пока что в качестве «гантели» на маминых тренировках.

— Легкие упражнения я начала делать с двух недель после родов, — вспоминает Кристина. — Через два месяца подключила кардио. Когда Даниэлю исполнилось три месяца, стала заниматься с ним. Он тогда весил шесть кг. Полноценные тренировки у нас случались около двух раз в неделю, но короткие упражнения я старалась делать в любую свободную минуту. Для ребенка это как игра: он смеется, а я приседаю. Ни разу не плакал.

Кристина говорит, что с малышом хорошо выполнять те же приседы, выпады, плие, ягодичный мостик. Когда поднимаешь ребенка на вытянутых руках, работают плечи. То, что с каждой тренировкой «гантель» тяжелеет, только в плюс: чтобы мышцы росли, нагрузку надо увеличивать. А вот то, что становится непоседливой, существенный минус.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Фитнес мама дважды ❤ Ⓚⓡⓘⓢⓣⓘ ❤ (@chekunja) on Oct 13, 2018 at 6:36am PDT

В упражнениях с ребенком, говорит Кристина, важно, чтобы у мамы был большой опыт — с точки зрения безопасности обоих.

— Тем, кто только начинает, я рекомендую заниматься с собственным весом. Сначала нужно научиться технике упражнений. Еще нужно правильно держать ребенка: например, к себе лицом и обнимая — одной рукой за попу, второй за спинку. Тренироваться не на скользком полу, а там, где сама сможешь стоять уверенно.

Семейные тренировки Кристина публикует в своем блоге. В курсе ли родители мужа, она не уверена, но точно знает — ее мама следит за всеми постами. Замечаний с ее стороны не было.

По опыту Кристины, оптимальный возраст для совместных тренировок с ребенком — от трех до шести месяцев. Дальше — слишком шебутной.

— Сейчас Даниэль весит 9 кг, он хороший утяжелитель, — смеется мама. — Я уже могу поднять сына не девять раз, как раньше, а восемь. Но думаю, до года мы сможем делать упражнения.

«Красивое тело лишь приятный бонус»

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Ульяна и между делом Мама (@ulik_mama) on Jun 14, 2018 at 7:46am PDT

Минчанка Ульяна Прусак — тренер и мама годовалого сына Еремея. Спортом она занималась даже во время беременности: последняя тренировка — в 39 недель, противопоказаний не было.

— После родов, прежде чем начинать любые занятия спортом, первое, что нужно сделать, — это сходить на прием к врачу, — объясняет Ульяна. — Мне разрешили приступать к легким тренировкам после шести-семи недель.

Когда Еремею было четыре месяца, мама подключила его к своим упражнениям. Весил он тогда 5 кг 700 граммов. С сыном на руках делала приседания и выпады.

— Укладывала его на свой живот и выполняла подъемы таза. Или я на четвереньках делала отведение ноги в сторону, а ребенок лежал подо мной. И ему интересно, и я за ним наблюдаю, — описывает план тренировок мама.

С Еремеем они освоили и детские развивающие упражнения на фитболе, тогда уже Ульяна присоединялась к тренировке сына.

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Ульяна и между делом Мама (@ulik_mama) on May 25, 2017 at 6:23am PDT

Спортом занимались и во время прогулок. У прохожих «мамин фитнес» вызвал смешанную реакцию — которой они делились с Ульяной.

— Были те, кто крутил пальцем у виска: «Сын же такой маленький! Успеешь прийти в форму». Я отвечала: «А почему вы сразу подумали про фигуру?» От упражнений в первую очередь получаешь здоровье и силу. Красивое тело лишь приятный бонус.

Но звучали и похвалы. Главное, что родители ее и мужа против совместных тренировок с малышом ничего не имеют. А на прогулках Ульяна встречала и других молодых мам, которые занимались спортом с ребенком на руках или в коляске.

Сейчас Еремей весит 13,5 кг, но Ульяна продолжает с ним заниматься:

— Для меня вес — не проблема, — смеется Ульяна. — До беременности тренировалась в зале, так что до 30 кг — это не нагрузка.

Семейные тренировки, объясняет Ульяна, в том числе развлечение для ребенка.

— У меня дома есть и гантели, и утяжелитель: я спокойно могла бы заниматься одна. Но сыну скучно, он капризничает. А когда занимается со мной, ему весело — даже просто на ярком коврике лежать.

Как тренер, Ульяна предупреждает: если мама новичок в фитнесе и никогда не занималась под наблюдением профессионала, тренировки с ребенком — точно не для нее.

— Если мама сама не знает, что делать, еще и ребенка в руки брать — это очень неправильно для обоих.

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