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Дедовщина в Печах: командир роты и прапорщик получили сроки
19.10.2018 15:20 — Разное | Ежедневник
фото:tut.by
19 октября Минский областной суд огласил приговоры командиру роты Павлу Суковенко и прапорщику Артуру Вирбалу, которых признали виновными по статье «Злоупотребление властью, превышение власти либо бездействие власти».
Формально суд над этими военнослужащими не связан с гибелью Александра Коржича. Однако потерпевшими по делу проходили сержанты Евгений Барановский, Егор Скуратович и Антон Вяжевич, которых уже третий месяц судят за доведение Коржича до самоубийства, пишет
Тем не менее, суд вынес приговор: 6 лет лишения свободы в колонии усиленного режима для Павла Суковенко и 4 года – для Артура Вирбала. В деле фигурировали факты присвоения Суковенко денег других военнослужащих, а также применения к ним физической силы. Также в применении физической силы обвинялся Вирбал.
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19 октября Минский областной суд огласил приговоры командиру роты Павлу Суковенко и прапорщику Артуру Вирбалу, которых признали виновными по статье...
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