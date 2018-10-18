Дедовщина в Печах: командир роты и прапорщик получили сроки

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19 октября Минский областной суд огласил приговоры командиру роты Павлу Суковенко и прапорщику Артуру Вирбалу, которых признали виновными по статье «Злоупотребление властью, превышение власти либо бездействие власти».

Формально суд над этими военнослужащими не связан с гибелью Александра Коржича. Однако потерпевшими по делу проходили сержанты Евгений Барановский, Егор Скуратович и Антон Вяжевич, которых уже третий месяц судят за доведение Коржича до самоубийства, пишет TUT.B Y. Показательно, что сами сержанты потерпевшими себя не считают просили суд не наказывать обвиняемых строго.

Тем не менее, суд вынес приговор: 6 лет лишения свободы в колонии усиленного режима для Павла Суковенко и 4 года – для Артура Вирбала. В деле фигурировали факты присвоения Суковенко денег других военнослужащих, а также применения к ним физической силы. Также в применении физической силы обвинялся Вирбал.