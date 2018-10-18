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Александр Лукашенко ознакомился с перспективами развития Гродненского госуниверситета им. Янки Купалы

19.10.2018 — Разное | Заря над Неманам  
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Президенту доложили, что за последние годы в университете значительно увеличилось количество преподавателей с учеными степенями и званиями, вуз активно занимается внебюджетной деятельностью, привлекая средства на свое развитие. 
 
Александр Лукашенко ознакомился с перспективами развития Гродненского госуниверситета им. Янки Купалы
 
Гродненский госуниверситет развивается в рамках экспериментальной площадки по внедрению концепции "Университет 3.0". Она предполагает не просто подготовку специалистов, а обучение их действиям в условиях неопределенности, отсутствия готовых решений. 
 
В первую очередь речь идет о навыках предпринимательской активности, умению работать над коммерциализацией своих научных разработок. Для этого создается практико-ориентированная образовательная среда, налажены связи с заказчиками кадров. Не остаются в стороне и процессы цифровизации. 
 
Александру Лукашенко рассказали о научных исследованиях и прикладных разработках студентов, в частности, о работе студенческого медиацентра, который включает в себя теле- и радиостудии, кабинет периодической печати и фотографии. Здесь имеют возможность заниматься и получать первый журналистский опыт не только студенты, но и школьники. 
 
Президенту продемонстрировали разработки учебной цифровой лаборатории "Технолаб" и студенческого конструкторского бюро "Практическая электроника". 
 
В числе разработок учебная цифровая лаборатория - цифровые датчики и устройства, которые уже используются на занятиях по физике во многих белорусских школах. Отечественные устройства более компактные и дешевые по сравнению с зарубежными аналогами, при этом сопоставимы с ними по качеству. Кроме того, оборудование имеет значительный экспортный потенциал и уже поставляется за рубеж. Было также представлено автоматизированное спектральное оборудование для научных исследований. Оно также востребовано за границей. Студенты вуза, в частности, изучают методику применения молекул-маркеров для ранней диагностики некоторых болезней, методику использования наночастиц для исследования нефтяных скважин.
 
Многие разработки могут получить развитие уже на базе местного научно-технологического парка. Александр Лукашенко ознакомился с проектом "Виртуальная Гродненщина". Он включает сайт для сопровождения безвизовой зоны. Студенты создают не только виртуальные экскурсии по достопримечательностям, но и объемные 3D-модели утраченных архитектурных памятников. 
 
Вниманию Главы государства была представлена и сетевая образовательная платформа университета - образовательный портал. С его помощью студенты могут в любое время и в любом месте получить доступ к учебным материалам, узнать актуальную информацию о деятельности вуза и даже пообщаться в чате с преподавателями. Речь шла и о строительстве для вуза дополнительных корпусов общежитий. Это в том числе помогло бы более активно привлекать на обучение зарубежных студентов. Президент интересовался стоимостью проекта и отметил, что на этот вопрос надо посмотреть еще и в сравнении с другими областными центрами. 
 
"Если самая большая проблема с обеспеченностью общежитиями, то, конечно, поможем здесь", - сказал он. Александр Лукашенко поручил проанализировать и представить ему всю информацию на этот счет, в том числе по возможным источникам финансирования, включая местные средства.
 
 
 
 
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Президенту доложили, что за последние годы в университете значительно увеличилось количество преподавателей с учеными степенями и званиями, вуз активно...
 
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