﻿ В офис tut.by снова пришла милиция. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В офис tut.by снова пришла милиция

19.10.2018 15:51 — Разное | БДГ  
Размер текста:
A
A
A

Офис белорусского портала сегодня обыскивали сотрудники милиции и кинологи с собаками.

19 октября в 9:48 в службу «102» поступило сообщение из офиса «Работа.tut.by»: сотрудники портала рассказали об оскорблениях и угрозе взрыва. На место выбывали следственно-оперативная группа и саперно-пиротехническая служба. После проверки выяснилось, что никаких взрывоопасных веществ в здании нет.

Как сообщил TUT.by, поводом для обращения в милицию стали письма от  неизвестного, который требовал прекратить отправлять ему сообщения и угрожал сотрудникам. С интервалом в 20 минут от него пришли письма с текстом: «подорвем тебя и твой офис» и информацией, что случится «взрыв здания на Дзержинского».

Позднее «минера» задержали.  Им оказался минчанин 1988 года рождения. В 2016 году он был судим по статье 340 УК РБ за заведомо ложное сообщение об опасности. По факту  угроз Московским (Минска) РОСК проводится поверка, сообщает ГУВД Мингорисполкома.

 
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 53
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Офис белорусского портала сегодня обыскивали сотрудники милиции и кинологи с собаками.
 
Новости дня
Новости разные
 
Парни, готовьтесь! Лукашенко предлагает отправлять студентов в армию на летних каникулах
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

18.10.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Міёрскія навіны
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
19.10.2018
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика