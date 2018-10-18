В офис tut.by снова пришла милиция

Офис белорусского портала сегодня обыскивали сотрудники милиции и кинологи с собаками.

19 октября в 9:48 в службу «102» поступило сообщение из офиса «Работа.tut.by»: сотрудники портала рассказали об оскорблениях и угрозе взрыва. На место выбывали следственно-оперативная группа и саперно-пиротехническая служба. После проверки выяснилось, что никаких взрывоопасных веществ в здании нет.

Как сообщил TUT.by , поводом для обращения в милицию стали письма от неизвестного, который требовал прекратить отправлять ему сообщения и угрожал сотрудникам. С интервалом в 20 минут от него пришли письма с текстом: «подорвем тебя и твой офис» и информацией, что случится «взрыв здания на Дзержинского».