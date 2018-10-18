|
В офис tut.by снова пришла милиция
Офис белорусского портала сегодня обыскивали сотрудники милиции и кинологи с собаками.
19 октября в 9:48 в службу «102» поступило сообщение из офиса «Работа.tut.by»: сотрудники портала рассказали об оскорблениях и угрозе взрыва. На место выбывали следственно-оперативная группа и саперно-пиротехническая служба. После проверки выяснилось, что никаких взрывоопасных веществ в здании нет.
Как сообщил
Позднее «минера» задержали. Им оказался минчанин 1988 года рождения. В 2016 году он был судим по статье 340 УК РБ за заведомо ложное сообщение об опасности. По факту угроз Московским (Минска) РОСК проводится поверка,
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Офис белорусского портала сегодня обыскивали сотрудники милиции и кинологи с собаками.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)