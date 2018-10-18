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Продолжение истории малыша в кустах: мать во время родов была пьяна
Фото: Sputnik / Виктор Толочко
Следователям удалось восстановить картину произошедшего в Бобруйске – в минувший вторник у женщины начались схватки, при это она находилась в нетрезвом состоянии. Во время родов ее сожитель ушел к друзьям, которым рассказал о происходящем. Девушка из его компании вызвала скорую помощь.
Приехавшие на место медики сумели быстро отыскать новорожденного – он уже лежал в кустах в десяти метрах. Его незамедлительно отвезли в больницу.
Личность матери была установлена быстро. Выяснилось, что она была неоднократно судима. В отношении женщины возбуждено уголовное дело в связи с покушением на убийство своего ребенка. Расследование продолжается, назначен ряд экспертиз.
Младенец находится под присмотром врачей.
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Уголовное дело возбуждено в отношении матери ребенка, которого нашли в частном секторе в Бобруйске.
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