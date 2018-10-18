﻿ Продолжение истории малыша в кустах: мать во время родов была пьяна. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Продолжение истории малыша в кустах: мать во время родов была пьяна

19.10.2018 15:43 — Разное | UDF  
Размер текста:
A
A
A


Фото: Sputnik / Виктор Толочко
Уголовное дело возбуждено в отношении матери ребенка, которого нашли в частном секторе в Бобруйске, сообщили Sputnik в пятницу Следственном комитете Беларуси.

Следователям удалось восстановить картину произошедшего в Бобруйске – в минувший вторник у женщины начались схватки, при это она находилась в нетрезвом состоянии. Во время родов ее сожитель ушел к друзьям, которым рассказал о происходящем. Девушка из его компании вызвала скорую помощь.

Приехавшие на место медики сумели быстро отыскать новорожденного – он уже лежал в кустах в десяти метрах. Его незамедлительно отвезли в больницу.

Личность матери была установлена быстро. Выяснилось, что она была неоднократно судима. В отношении женщины возбуждено уголовное дело в связи с покушением на убийство своего ребенка. Расследование продолжается, назначен ряд экспертиз.

Младенец находится под присмотром врачей.

 
 
Ссылка на источник 37
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Уголовное дело возбуждено в отношении матери ребенка, которого нашли в частном секторе в Бобруйске.
 
Новости дня
Новости разные
 
«Юнисон» приценивается к брошенному заводу GM в Питере
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

18.10.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Міёрскія навіны
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
19.10.2018
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика