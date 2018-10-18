Продолжение истории малыша в кустах: мать во время родов была пьяна

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Sputnik

Следователям удалось восстановить картину произошедшего в Бобруйске – в минувший вторник у женщины начались схватки, при это она находилась в нетрезвом состоянии. Во время родов ее сожитель ушел к друзьям, которым рассказал о происходящем. Девушка из его компании вызвала скорую помощь.Приехавшие на место медики сумели быстро отыскать новорожденного – он уже лежал в кустах в десяти метрах. Его незамедлительно отвезли в больницу.Личность матери была установлена быстро. Выяснилось, что она была неоднократно судима. В отношении женщины возбуждено уголовное дело в связи с покушением на убийство своего ребенка. Расследование продолжается, назначен ряд экспертиз.Младенец находится под присмотром врачей.