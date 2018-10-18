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Подписчик угрожал взорвать офис «Работа ТUТ BY»

19.10.2018 16:02 — Разное | Аргументы и факты  
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Подписчик угрожал взорвать офис «Работа ТUТ BY»
Фото из открытых источников

‍19 октября утром в милицию обратились из офиса «Работа ТUТ BY» и сообщили, что один из подписчиков в ответ на рассылку уведомлений оскорбляет и угрожает взрывом. 

На место происшествия выбыли СОГ Московского РУВД Минска, а также саперно-пиротехническая служба в/ч 5448 внутренних войск, однако никаких взрывоопасных веществ обнаружено не было, сообщили в ГУВД Мингорисполкома. 

Личность подозреваемого установили быстро. Им оказался мужчина 1988 года рождения, который два года назад уже был судим за заведомо ложное сообщение об опасности.

Подписчик угрожал взорвать офис «Работа ТUТ BY»
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Теги: Гомель, Минск
 
 
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Подозреваемого – им оказался житель Минска – задержали оперативники.
 
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