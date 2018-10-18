Подписчик угрожал взорвать офис «Работа ТUТ BY»

19 октября утром в милицию обратились из офиса «Работа ТUТ BY» и сообщили, что один из подписчиков в ответ на рассылку уведомлений оскорбляет и угрожает взрывом.
На место происшествия выбыли СОГ Московского РУВД Минска, а также саперно-пиротехническая служба в/ч 5448 внутренних войск, однако никаких взрывоопасных веществ обнаружено не было, сообщили в ГУВД Мингорисполкома.
Личность подозреваемого установили быстро. Им оказался мужчина 1988 года рождения, который два года назад уже был судим за заведомо ложное сообщение об опасности.