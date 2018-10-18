﻿ Лукашенко объяснил слабые позиции белорусских вузов в западных рейтингах. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Лукашенко объяснил слабые позиции белорусских вузов в западных рейтингах

19.10.2018 15:51 — Разное | Ежедневник  
Размер текста:
A
A
A
Лукашенко объяснил слабые позиции белорусских вузов в западных рейтингах

фото: dw.com

Президент рассказал, почему белорусской молодежи не нужно учиться за границей и как необходимо совершенствовать систему высшего образования в стране.

На встрече со студентами гродненских вузов 19 октября Александр Лукашенко выразил обеспокоенность стремлением молодых людей получить высшее образование за рубежом, передает БЕЛТА. Глава государства подчеркнул, что не отговаривает от получения образования за рубежом, но посоветовал молодежи критичнее относиться к перспективам. "Вы всегда будете там чужими людьми, второго сорта, - подчеркнул Александр Лукашенко

Бытующее мнение о том, что зарубежное высшее образование лучше белорусского, по мнению Лукашенко, не оправдано. В качестве доказательства президент привел популярность белорусских вузов среди студентов из Китая: "У них образовательные центры, богатейшая страна, но учатся у нас. И изобразительным искусствам, медицине, и по другим направлениям. Хотя уровень развития у них высочайший".

Лукашенко отметил, что если в западных рейтингах белорусские вузы могут занимать последние позиции из числа лучших, то по китайским они находятся в начале аналогичных рейтингов. "Все это политика. Надо опустить (других. - Прим. БЕЛТА), а себя приподнять. Это огромные деньги. Вы даже представить себе не можете, какую цену имеет образование", - считает белорусский президент.

Он также особо подчеркнул, что никаких революций и слепого копирования западного опыта в белорусском образовании быть не должно. «Совершенствовать - надо. Но для этого нам не надо ни систему ломать, ни наших людей. Нужны современное оборудование, методики, общение, чтобы вы видели, какого уровня достигли ваши конкуренты. И в этой конкурентной борьбе надо побеждать, если мы хотим чего-то добиться", - сказал президент.

По его мнению, отечественная система образования должна поощрять инициативу, готовить специалистов новой формации с хорошо развитыми предпринимательскими навыками. «Это требование современного мира. Зачастую мы страдаем именно от того, что не умеем выгодно представить интересы и возможности нашей страны за рубежом", - считает Лукашенко.

 
 
Ссылка на источник 56
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Президент рассказал, почему белорусской молодежи не нужно учиться за границей и как необходимо совершенствовать систему высшего образования в стране.
 
Новости дня
Новости разные
 
В офис tut.by снова пришла милиция
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

18.10.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Міёрскія навіны
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
19.10.2018
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика