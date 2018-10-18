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Лукашенко объяснил слабые позиции белорусских вузов в западных рейтингах
19.10.2018 15:51 — Разное | Ежедневник
фото: dw.com
Президент рассказал, почему белорусской молодежи не нужно учиться за границей и как необходимо совершенствовать систему высшего образования в стране.
На встрече со студентами гродненских вузов 19 октября Александр Лукашенко выразил обеспокоенность стремлением молодых людей получить высшее образование за рубежом, передает
Бытующее мнение о том, что зарубежное высшее образование лучше белорусского, по мнению Лукашенко, не оправдано. В качестве доказательства президент привел популярность белорусских вузов среди студентов из Китая: "У них образовательные центры, богатейшая страна, но учатся у нас. И изобразительным искусствам, медицине, и по другим направлениям. Хотя уровень развития у них высочайший".
Лукашенко отметил, что если в западных рейтингах белорусские вузы могут занимать последние позиции из числа лучших, то по китайским они находятся в начале аналогичных рейтингов. "Все это политика. Надо опустить (других. - Прим. БЕЛТА), а себя приподнять. Это огромные деньги. Вы даже представить себе не можете, какую цену имеет образование", - считает белорусский президент.
Он также особо подчеркнул, что никаких революций и слепого копирования западного опыта в белорусском образовании быть не должно. «Совершенствовать - надо. Но для этого нам не надо ни систему ломать, ни наших людей. Нужны современное оборудование, методики, общение, чтобы вы видели, какого уровня достигли ваши конкуренты. И в этой конкурентной борьбе надо побеждать, если мы хотим чего-то добиться", - сказал президент.
По его мнению, отечественная система образования должна поощрять инициативу, готовить специалистов новой формации с хорошо развитыми предпринимательскими навыками. «Это требование современного мира. Зачастую мы страдаем именно от того, что не умеем выгодно представить интересы и возможности нашей страны за рубежом", - считает Лукашенко.
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Президент рассказал, почему белорусской молодежи не нужно учиться за границей и как необходимо совершенствовать систему высшего образования в стране.
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