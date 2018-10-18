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Супермодель, филантроп и многодетная мама. Instagram-обзор страницы Натальи Водяновой
Новости России. Наталья Водянова – одна из самых востребованных российских супермоделей. Однако уже много лет Наталья благодаря своей известности по всему миру привлекает внимание ко многим социальным проблемам и помогает людям решать их.
На неделе фонд «Обнаженные сердца», который был создан Натальей Водяновой, проводил в Москве международный ежегодный форум, куда приезжают эксперты из разных стран.
Наталья Водянова:
Также модель привлекает внимание общественности к вопросам женского здоровья. Она входит в состав совета директоров мобильного приложения для женщин – Flo. В октябре Наталья рассказала, что количество активных пользователей приложения в месяц составляет 22 миллиона. Также у модели есть мобильное приложение Elbi, объединяющее благотворительные организации.
Наталья Водянова в ПВТ: Развитие IT-бизнеса в Беларуси позволит привлечь инвесторов со всего мира (
Свою деятельность Наталья Водянова освещает в социальных сетях. На страницу девушки подписаны более 2 миллионов человек.
В рамках еженедельной рубрики Instagram-обзор мы посмотрели, что публикует Наталья Водянова на своей странице в соцсети.
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Новости России. Наталья Водянова – одна из самых востребованных российских супермоделей. Однако уже много лет Наталья благодаря своей известности по всему миру...
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