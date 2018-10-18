﻿ Супермодель, филантроп и многодетная мама. Instagram-обзор страницы Натальи Водяновой. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Супермодель, филантроп и многодетная мама. Instagram-обзор страницы Натальи Водяновой

19.10.2018 16:10 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Новости России. Наталья Водянова – одна из самых востребованных российских супермоделей. Однако уже много лет Наталья благодаря своей известности по всему миру привлекает внимание ко многим социальным проблемам и помогает людям решать их.  

На неделе фонд «Обнаженные сердца», который был создан Натальей Водяновой, проводил в Москве международный ежегодный форум, куда приезжают эксперты из разных стран.

Наталья Водянова:
Как нет волшебной таблетки, чтобы дети с аутизмом могли в одночасье стать обычными, так нет и волшебной палочки, чтобы избавиться от предрассудков, стигмы и даже шарлатанства, окружающих этот диагноз и другие особенности развития. Но на ежегодном форуме Фонда помощи детям «Обнаженные сердца» профессиональное и родительское сообщество могут получить необходимую базу знаний о методиках с доказанной эффективностью. Поздравляю команду, наших экспертов и всех участников и единомышленников с очередным успешно проведённым Форумом «Каждый Ребёнок Достоин Семьи».

Супермодель, филантроп и многодетная мама. Instagram-обзор страницы Натальи Водяновой
Фото: instagram.com/natasupernova

Также модель привлекает внимание общественности к вопросам женского здоровья. Она входит в состав совета директоров мобильного приложения для женщин – Flo. В октябре Наталья рассказала, что количество активных пользователей приложения в месяц составляет 22 миллиона. Также у модели есть мобильное приложение Elbi, объединяющее благотворительные организации.    

Наталья Водянова в ПВТ: Развитие IT-бизнеса в Беларуси позволит привлечь инвесторов со всего мира (читайте здесь).  

Свою деятельность Наталья Водянова освещает в социальных сетях. На страницу девушки подписаны более 2 миллионов человек.  

В рамках еженедельной рубрики Instagram-обзор мы посмотрели, что публикует Наталья Водянова на своей странице в соцсети.  

Источник фото: instagram.com/natasupernova

 
 
Ссылка на источник 57
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости России. Наталья Водянова – одна из самых востребованных российских супермоделей. Однако уже много лет Наталья благодаря своей известности по всему миру...
 
Новости дня
Новости разные
 
"Не хотим под управление государства". Страсти в самом большом товариществе "Квартал Зеленый Бор"
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

18.10.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Міёрскія навіны
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
19.10.2018
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика