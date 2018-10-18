Супермодель, филантроп и многодетная мама. Instagram-обзор страницы Натальи Водяновой

Новости России. Наталья Водянова – одна из самых востребованных российских супермоделей. Однако уже много лет Наталья благодаря своей известности по всему миру привлекает внимание ко многим социальным проблемам и помогает людям решать их.

На неделе фонд «Обнаженные сердца», который был создан Натальей Водяновой, проводил в Москве международный ежегодный форум, куда приезжают эксперты из разных стран.

Наталья Водянова:

Как нет волшебной таблетки, чтобы дети с аутизмом могли в одночасье стать обычными, так нет и волшебной палочки, чтобы избавиться от предрассудков, стигмы и даже шарлатанства, окружающих этот диагноз и другие особенности развития. Но на ежегодном форуме Фонда помощи детям «Обнаженные сердца» профессиональное и родительское сообщество могут получить необходимую базу знаний о методиках с доказанной эффективностью. Поздравляю команду, наших экспертов и всех участников и единомышленников с очередным успешно проведённым Форумом «Каждый Ребёнок Достоин Семьи».



Фото: instagram.com/natasupernova

Также модель привлекает внимание общественности к вопросам женского здоровья. Она входит в состав совета директоров мобильного приложения для женщин – Flo. В октябре Наталья рассказала, что количество активных пользователей приложения в месяц составляет 22 миллиона. Также у модели есть мобильное приложение Elbi, объединяющее благотворительные организации.

Наталья Водянова в ПВТ: Развитие IT-бизнеса в Беларуси позволит привлечь инвесторов со всего мира ( читайте здесь ).

Свою деятельность Наталья Водянова освещает в социальных сетях. На страницу девушки подписаны более 2 миллионов человек.

В рамках еженедельной рубрики Instagram-обзор мы посмотрели, что публикует Наталья Водянова на своей странице в соцсети.