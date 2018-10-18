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В отношении матери найденного в кустах новорождённого возбуждено уголовное дело
Новости Беларуси. В отношении матери новорожденного мальчика, найденного на улице Бобруйска, возбуждено уголовное дело.
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41-летний сожитель женщины покинул дом во время родов и рассказал знакомым о том, что они начались. Девушка из компании вызвала «скорую» для оказания помощи роженице.
Медики, которые прибыли на вызов, обнаружили мальчика в кустах. Новорожденный был доставлен в больницу.
В отношении матери ребенка «возбуждено уголовное дело в связи с покушением на убийство своего новорожденного ребенка (ч.1 ст.14, ст.140 Уголовного кодекса Республики Беларусь)».
Назначен ряд экспертиз.
Женщина неоднократно привлекалась к уголовной ответственности и является обязанным лицом. Она была лишена родительских прав по решению суда.
Продолжается расследование уголовного дела.
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Новости Беларуси. В отношении матери новорожденного мальчика, найденного на улице Бобруйска, возбуждено уголовное дело. По информации СК, вечером семнадцатого...
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