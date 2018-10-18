Белорус Егор Герасимов не вышел в полуфинал Кубка Кремля в Москве с призовым фондом 936 435 долларов.



Егор Герасимов. Фото: tennis.by

В четвертьфинальном матче Егор Герасимов (№ 217 рейтинга ATP) уступил 49-й ракетке мира французу Адриану Маннарино — 6:7 (3:7), 3:6. Поединок продолжался 1 час 31 минуту.

Герасимов — Маннарино — 6:7 (3:7), 3:6 Эйсы 14−4 Двойные ошибки 2−4 Попадание первой подачи 67%-57% Выигрыш первой подачи 78% (32 из 41) — 81% (38 из 47) Выигрыш второй подачи 50% (10 из 20) — 56% (20 из 36) Реализация брейк-пойнтов 0% (0 из 5) — 50% (1 из 2) Все набранные очки 67 из 144 (47%) — 77 из 144 (53%).

В первом сете Егор Герасимов долго лидировал и был близок к тому, чтобы выиграть, но не использовал 5 сетболов, а затем уступил на тай-брейке.

Во второй партии преимущество француза было ощутимым, и он довел встречу до победы.

Отметим, что Егор Герасимов пробивался в основную сетку Кубка Кремля через сито квалификации, а в матче 1-го круга основной сетки взял верх над прошлогодним победителем соревнований 39-й ракеткой мира Дамиром Джумхуром из Боснии и Герцеговины — 6:1, 6:7 (5:7), 6:2. Джумхур был посеян на турнире под 6-м номером. В матче 2-го круга Егор Герасимов (№ 217 рейтинга ATP) победил 57-ю ракетку мира француза Бенуа Пера — 6:4, 6:4.