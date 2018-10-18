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Егор Герасимов не вышел в полуфинал Кубка Кремля
Белорус Егор Герасимов не вышел в полуфинал Кубка Кремля в Москве с призовым фондом 936 435 долларов.
В четвертьфинальном матче Егор Герасимов (№ 217 рейтинга ATP) уступил 49-й ракетке мира французу Адриану Маннарино — 6:7 (3:7), 3:6. Поединок продолжался 1 час 31 минуту.
В первом сете Егор Герасимов долго лидировал и был близок к тому, чтобы выиграть, но не использовал 5 сетболов, а затем уступил на тай-брейке.
Во второй партии преимущество француза было ощутимым, и он довел встречу до победы.
Отметим, что Егор Герасимов пробивался в основную сетку Кубка Кремля через сито квалификации, а в матче 1-го круга основной сетки взял верх над прошлогодним победителем соревнований 39-й ракеткой мира Дамиром Джумхуром из Боснии и Герцеговины — 6:1, 6:7 (5:7), 6:2. Джумхур был посеян на турнире под 6-м номером. В матче 2-го круга Егор Герасимов (№ 217 рейтинга ATP) победил 57-ю ракетку мира француза Бенуа Пера — 6:4, 6:4.
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Белорус Егор Герасимов не вышел в полуфинал Кубка Кремля в Москве с призовым фондом 936 435 долларов.
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