ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Гомеле МТС досрочно завершает акцию с безлимитами за рубль

19.10.2018 16:17 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

МТС завершает акцию, предлагающую получить безлимит интернета и звонков во все сети на один год за один рубль в месяц жителям Гомеля. Об этом сообщается на сайте оператора связи.


Фото: Иван Яриванович, TUT.BY

Воспользоваться предложением «Добро пожаловать в МТС» получится по 21 октября, после акция будет завершена. Оператор заявляет, что это связно с незапланированно большим спросом от абонентов.

Перенос номера из сети одного оператора в сеть другого должен быть осуществлен не более чем за 24 часа. Сейчас количество запросов на участие в акции находится «на максимально допустимом уровне по возможности их обработки в установленные сроки».

Напомним: в сентябре МТС объявил акцию. Абонентам других мобильных операторов из Гомеля и Светлогорска позволялось перенести свой номер в МТС, подключиться на тарифный план «Безлимитище» и получить на него скидку.

За один рубль в месяц пользователям предлагали безлимит интернета и звонков во все сети в течение 365 дней. После этого периода абонентская плата за тариф «Безлимитище» составляла 16,84 рубля. Тем, кто пытался перейти к МТС от оператора velcom, начали приходить SMS от последнего с аналогичным предложением: безлимит звонков и интернета на целый год за рубль в месяц.

 
Теги: Гомель
 
 
Ссылка на источник 51
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Оператор заявляет, что это связно с незапланированно большим спросом от абонентов.
 
Новости дня
Новости разные
 
Мастер-класс по бегу и умное занятие по химии. Что делать в Бресте в выходные
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

18.10.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Міёрскія навіны
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
19.10.2018
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика