В Гомеле МТС досрочно завершает акцию с безлимитами за рубль

МТС завершает акцию, предлагающую получить безлимит интернета и звонков во все сети на один год за один рубль в месяц жителям Гомеля. Об этом сообщается на сайте оператора связи.



Фото: Иван Яриванович, TUT.BY

Воспользоваться предложением «Добро пожаловать в МТС» получится по 21 октября, после акция будет завершена. Оператор заявляет, что это связно с незапланированно большим спросом от абонентов.

Перенос номера из сети одного оператора в сеть другого должен быть осуществлен не более чем за 24 часа. Сейчас количество запросов на участие в акции находится «на максимально допустимом уровне по возможности их обработки в установленные сроки».

Напомним: в сентябре МТС объявил акцию. Абонентам других мобильных операторов из Гомеля и Светлогорска позволялось перенести свой номер в МТС, подключиться на тарифный план «Безлимитище» и получить на него скидку.

За один рубль в месяц пользователям предлагали безлимит интернета и звонков во все сети в течение 365 дней. После этого периода абонентская плата за тариф «Безлимитище» составляла 16,84 рубля. Тем, кто пытался перейти к МТС от оператора velcom, начали приходить SMS от последнего с аналогичным предложением: безлимит звонков и интернета на целый год за рубль в месяц.