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Новогодний поезд в поместье Деда Мороза
19.10.2018 — Разное | Новы дзень (Жлобин)
Новогодний поезд из Минска в поместье Деда Мороза в "Беловежской пуще" начнет курсировать с 14 декабря, сообщили
Как рассказали в ведомстве, всего в текущем году планируется организовать восемь туристических поездов. "Новогодний поезд из Минска в поместье Деда Мороза в Национальном парке "Беловежская пуща" начнет курсировать с 14 декабря. Также праздничный поезд, состоящий из купейных вагонов, будет доставлять туристов в гости к Деду Морозу 21, 23 и 28 декабря и 2, 4, 6, 11 января", - сообщили в пресс-центре.
Поездки предлагаются в формате туров выходного дня с выездом в пятницу вечером. У вагона пассажиров будут встречать девушки-проводники в костюмах Снегурочек, чтобы с первых минут создать праздничную атмосферу.
Новогодний состав будет отправляться в поместье Деда Мороза со станции Минск-Пассажирский в 21.50 и прибывать в Брест в 07.40 следующего дня, откуда туристов доставят в Беловежскую пущу на комфортабельных автобусах. Там гости проведут целый день. Путешественников ожидает насыщенная новогодняя экскурсионная программа: они посетят поместье белорусского Деда Мороза, увидят домик Снегурочки, музей подарков "Скарбніца", волшебный колодец и ветряную мельницу, смогут загадать желание на поляне сказок и получить новогодний подарок от самого Деда Мороза. В программу тура также входит знакомство с музеем природы, прогулка вдоль вольеров с животными и угощение блинами с чаем на пущанских травах.
Обратно в столицу из Бреста новогодний поезд будет отправляться в 17.50 и прибывать в Минск в 22.15.
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Новогодний поезд из Минска в поместье Деда Мороза в "Беловежской пуще" начнет курсировать с 14 декабря, сообщили БЕЛТА в пресс-центре Белорусской...
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