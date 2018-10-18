ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Вынесен приговор по «делу Коржича»

19.10.2018 16:23 — Разное | БДГ  
Размер текста:
A
A
A

19 октября в суде Минского района судьей Сергеем Епиховым был вынесен приговор по резонансному делу о гибели в военной части в Печах рядового Александра Коржича.

Командира роты Павла Суковенко и старшину Артура Вирбала — начальников погибшего в Печах рядового Александра Коржича — приговорили к 6 и 4 годам колонии в условиях усиленного режима соответственно. 

Военнослужащих признали виновными в преступлениях по частям 1 и 2 ст. 455 Уголовного кодекса (злоупотребление властью).

Напомним, что 3 октября 2017 года в воинской части в Печах под Борисовом был найден повешенным 21-летний рядовой Коржич. Дело о его гибели президент Беларуси взял под личный контроль.

18 октября было возбуждено 8 уголовных дел в отношении семи сержантов и старшины роты, в которой служил Коржич, они были заключены под стражу. Позднее стало известно, что задержаны командир роты Коржича и его заместитель. Количество уголовных дел выросло до 13. 19 апреля Следственный комитет сообщил, что Александра Коржича довели до самоубийства сослуживцы. Трое сержантов признаны обвиняемыми, вину они признали частично.

 
 
 
Ссылка на источник 48
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
19 октября в суде Минского района судьей Сергеем Епиховым был вынесен приговор по резонансному делу о гибели в военной части в Печах рядового Александра Коржича.
 
Новости дня
Новости разные
 
Александр Лукашенко предложил отправлять студентов в армию на летних каникулах
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

18.10.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Міёрскія навіны
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
19.10.2018
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика