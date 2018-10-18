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Вынесен приговор по «делу Коржича»
19 октября в суде Минского района судьей Сергеем Епиховым был вынесен приговор по резонансному делу о гибели в военной части в Печах рядового Александра Коржича.
Командира роты Павла Суковенко и старшину Артура Вирбала — начальников погибшего в Печах рядового Александра Коржича — приговорили к 6 и 4 годам колонии в условиях усиленного режима соответственно.
Военнослужащих признали виновными в преступлениях по частям 1 и 2 ст. 455 Уголовного кодекса (злоупотребление властью).
Напомним, что 3 октября 2017 года в воинской части в Печах под Борисовом был найден повешенным 21-летний рядовой Коржич. Дело о его гибели президент Беларуси
18 октября
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19 октября в суде Минского района судьей Сергеем Епиховым был вынесен приговор по резонансному делу о гибели в военной части в Печах рядового Александра Коржича.
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