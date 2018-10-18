Погрело напоследок. В Слуцке и Минске установлены новые температурные рекорды





Тёплое и красивое бабье лето под порадовало белорусов своей кульминацией: 18 октября температурные рекорды дня были зафиксированы были зарегистрированы почти на всех метеостанциях страны, за исключением Гродно и Вилейки.

В среднем по республике максимальные температуры в четверг превышали рекордные значения на 2-3 градуса.

Так, в Слуцке воздух днём прогрелся до +21.2°C, прежний рекорд дня был зафиксирован 1990 году и составил 19.4°C. В Минске температура воздуха к полудню составила +20.5 градусов - за предыдущие 103 года наблюдений самый жаркий день также был отмечен в 1990 году, когда воздух прогрелся лишь до +18.2°C.

В Белгиромете отметили, что в прошедшие сутки погода была аномально тёплой, температура по стране превышала климатические нормы на 2-9°C.

Напомним, с завтрашнего дня в Беларуси начнётся похолодание .



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