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Под Солигорском Volkswagen наехал на пешехода. Пострадавший в коме
19.10.2018 — Разное | Слуцк Город
Недалеко от Солигорска вечером 18 октября Volkswagen Passat сбил неизвестного мужчину. Пострадавший доставлен в реанимационное отделение больницы.
— Фольксваген наехал на пешехода около 21.50 на седьмом километре автодороги Радково—Солигорск. За рулем был 32-летний житель Солигорска, он ехал в направлении деревни Радково. Пешеход в темное время суток не был обозначен световозвращающими элементами. Документов, удостоверяющих личность, при нем не было, — рассказал инспектор отделения агитации и пропаганды управления ГАИ УВД Миноблисполкома Сергей Чеботарёв,
С сочетанной травмой и в состоянии комы мужчина, которому на вид около 60 лет, госпитализирован в реанимационное отделение больницы. Его личность устанавливается.
Напомним,
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Недалеко от Солигорска вечером 18 октября Volkswagen Passat сбил неизвестного мужчину. Пострадавший доставлен в реанимационное отделение больницы.
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