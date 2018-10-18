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Под Солигорском Volkswagen наехал на пешехода. Пострадавший в коме

19.10.2018 — Разное | Слуцк Город  
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Недалеко от Солигорска вечером 18 октября Volkswagen Passat сбил неизвестного мужчину. Пострадавший доставлен в реанимационное отделение больницы.

— Фольксваген наехал на пешехода около 21.50 на седьмом километре автодороги Радково—Солигорск. За рулем был 32-летний житель Солигорска, он ехал в направлении деревни Радково. Пешеход в темное время суток не был обозначен световозвращающими элементами. Документов, удостоверяющих личность, при нем не было, — рассказал инспектор отделения агитации и пропаганды управления ГАИ УВД Миноблисполкома Сергей Чеботарёв, пишет МЛЫН.BY.

С сочетанной травмой и в состоянии комы мужчина, которому на вид около 60 лет, госпитализирован в реанимационное отделение больницы. Его личность устанавливается.

Напомним, 15 из 30 ДТП, произошедших в Слуцком районе с начала года - это наезды на пешеходов. Трое из четверых погибших на дорогах Случчины - пешеходы, все они погибли в результате наездов на трассе Р23. 


Slutsk-Gorod.by

 
 
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Недалеко от Солигорска вечером 18 октября Volkswagen Passat сбил неизвестного мужчину. Пострадавший доставлен в реанимационное отделение больницы.
 
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